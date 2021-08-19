Охотник за разумом. Схватка Режиссер: Эмбер Роуз Сили

Жанры: Драма, Детектив, Криминал, Биография. Аналитик ФБР Билл Хагмайер в рамках нового исследования поведения серийных убийц проводит ряд интервью с Тедом Банди, который убил более 20 женщин. Харизматичная натура преступника начинает искажать восприятие агента, с каждой встречей ему всю сложнее оставаться объективным и не поддаваться очарованию Банди. Продолжительность: 100 мин Сценарий: Kit Lesser

В ролях: Элайджа Вуд, Люк Кирби, Роберт Патрик, Алекса Палладино, Кристиан Клименсон, Мак Брандт, Хьюго Армстронг, Эмили Берри, Уилл Харрис, Гилберт Овуор

Производство: США

Ограничения: 18+

Дата релиза: 19 августа 2021

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