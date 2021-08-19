156244

Охотник за разумом. Схватка

Режиссер:Эмбер Роуз Сили
Жанры: Драма, Детектив, Криминал, Биография.

Аналитик ФБР Билл Хагмайер в рамках нового исследования поведения серийных убийц проводит ряд интервью с Тедом Банди, который убил более 20 женщин. Харизматичная натура преступника начинает искажать восприятие агента, с каждой встречей ему всю сложнее оставаться объективным и не поддаваться очарованию Банди.

Продолжительность:100 мин
Сценарий:Kit Lesser
В ролях:Элайджа Вуд, Люк Кирби, Роберт Патрик, Алекса Палладино, Кристиан Клименсон, Мак Брандт, Хьюго Армстронг, Эмили Берри, Уилл Харрис, Гилберт Овуор
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:19 августа 2021
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
Мираж СинемаКинозал №5
c 19 по 22 августа
20:40 (300 р.)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 19 по 20 августа
12:20 (400 р.)
c 21 по 22 августа
12:20 (600 р.)

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?