Охотник за разумом. Схватка
Режиссер:Эмбер Роуз Сили
Жанры: Драма, Детектив, Криминал, Биография.
Жанры: Драма, Детектив, Криминал, Биография.
Аналитик ФБР Билл Хагмайер в рамках нового исследования поведения серийных убийц проводит ряд интервью с Тедом Банди, который убил более 20 женщин. Харизматичная натура преступника начинает искажать восприятие агента, с каждой встречей ему всю сложнее оставаться объективным и не поддаваться очарованию Банди.
Продолжительность:100 мин
Сценарий:Kit Lesser
В ролях:Элайджа Вуд, Люк Кирби, Роберт Патрик, Алекса Палладино, Кристиан Клименсон, Мак Брандт, Хьюго Армстронг, Эмили Берри, Уилл Харрис, Гилберт Овуор
В ролях:Элайджа Вуд, Люк Кирби, Роберт Патрик, Алекса Палладино, Кристиан Клименсон, Мак Брандт, Хьюго Армстронг, Эмили Берри, Уилл Харрис, Гилберт Овуор
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:19 августа 2021
Ограничения:18+
Дата релиза:19 августа 2021
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