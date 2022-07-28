Охота

Режиссер: Томас Винтерберг

Жанры: Драма.

42-летний Лукас живет в небольшой датской деревушке, работает воспитателем в детском саду и пытается оправиться после тяжелого развода. Жизнь постепенно налаживается: он встречает любимую женщину и восстанавливает отношения с сыном-подростком Маркусом. Но детская обида дочери его лучшего друга провоцирует случайную ложь, которая распространяется по небольшому сообществу, как вирус. Мир Лукаса трещит по швам, и он начинает борьбу за свои жизнь и честь.

Продолжительность: 115 мин

Сценарий: Тобиас Линдхольм, Томас Винтерберг

В ролях: Мадс Миккельсен, Томас Бо Ларсен, Анника Веддеркопп, Лассе Фогельстрём, Суссе Вольд, Анне Луизе Хассинг, Ларс Ранте, Александра Рапапорт, Себастьян Булл Сарнинг, Стин Орделл Гулдбранд Дженсен

Музыка: Николай Эгелунд