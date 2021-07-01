Огрики

Режиссер: Тоби Генкель, Дженс Мюллер

Жанры: Приключения, Анимация, Семейный.

Семейство Огриков на большом зеленом драконе прилетает в тихий город Нюхвиль, но местные жители почему-то им совсем не рады. И никто кроме юного изобретателя Макса и его подруги Лотти не подозревает, что только Огрики смогут спасти город от надвигающейся опасности.

Продолжительность: 85 мин

Сценарий: Тоби Генкель, Джон Чэмберс, Верлаг Фридрих Этингер

В ролях: Семадж Александр Каннингем, Кайя Стейн, Бен Янг, Лили Хелд, Тони Кларк, Сьюзэн Такенберг Джеральдин Блекер, Том Цанер, Андреа Дьюэлл, Фил Льюис

Музыка: Андреас Радзувайт