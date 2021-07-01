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Огрики

Режиссер:Тоби Генкель, Дженс Мюллер
Жанры: Приключения, Анимация, Семейный.

Семейство Огриков на большом зеленом драконе прилетает в тихий город Нюхвиль, но местные жители почему-то им совсем не рады. И никто кроме юного изобретателя Макса и его подруги Лотти не подозревает, что только Огрики смогут спасти город от надвигающейся опасности.

Продолжительность:85 мин
Сценарий: Тоби Генкель, Джон Чэмберс, Верлаг Фридрих Этингер
В ролях:Семадж Александр Каннингем, Кайя Стейн, Бен Янг, Лили Хелд, Тони Кларк, Сьюзэн Такенберг Джеральдин Блекер, Том Цанер, Андреа Дьюэлл, Фил Льюис
Музыка:Андреас Радзувайт
Производство:Германия, Бельгия
Ограничения:6+
Дата релиза:01 июля 2021
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Мираж СинемаКинозал №5
c 1 по 2 июля
11:45 (150 р.)
c 3 по 4 июля
11:45 (200 р.)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 3
c 1 по 2 июля
11:10 (120 р.)
c 3 по 4 июля
11:10 (150 р.)
5 июля
11:10 (120 р.)
6 июля
11:10 (150 р.)
7 июля
11:10 (120 р.)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
c 1 по 2 июля
11:10 (120 р.)
c 3 по 4 июля
11:10 (150 р.)
5 июля
11:10 (120 р.)
6 июля
11:10 (150 р.)
7 июля
11:10 (120 р.)

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