Огрики
Режиссер:Тоби Генкель, Дженс Мюллер
Жанры: Приключения, Анимация, Семейный.
Жанры: Приключения, Анимация, Семейный.
Семейство Огриков на большом зеленом драконе прилетает в тихий город Нюхвиль, но местные жители почему-то им совсем не рады. И никто кроме юного изобретателя Макса и его подруги Лотти не подозревает, что только Огрики смогут спасти город от надвигающейся опасности.
Продолжительность:85 мин
Сценарий: Тоби Генкель, Джон Чэмберс, Верлаг Фридрих Этингер
В ролях:Семадж Александр Каннингем, Кайя Стейн, Бен Янг, Лили Хелд, Тони Кларк, Сьюзэн Такенберг Джеральдин Блекер, Том Цанер, Андреа Дьюэлл, Фил Льюис
Музыка:Андреас Радзувайт
В ролях:Семадж Александр Каннингем, Кайя Стейн, Бен Янг, Лили Хелд, Тони Кларк, Сьюзэн Такенберг Джеральдин Блекер, Том Цанер, Андреа Дьюэлл, Фил Льюис
Музыка:Андреас Радзувайт
Производство:Германия, Бельгия
Ограничения:6+
Дата релиза:01 июля 2021
Ограничения:6+
Дата релиза:01 июля 2021
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