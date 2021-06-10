Ограбление по-джентльменски

Режиссер: Ренни Харлин

Жанры: Боевик, Триллер, Приключения.

После дерзкого побега из тюрьмы самый известный вор в мире Ричард Пейс заключает сделку с «Командой изгоев», которые грабят богатых и отдают деньги бедным. Под началом бывалого вора-джентльмена новые Робин Гуды нацеливаются на крупнейшее хранилище золотых слитков в мире, владелец которого — Уорнер Шольц — отмывает деньги международных преступников, а по совместительству является давним врагом Пейса. Грабить они будут красиво, задорно и со вкусом — по-джентльменски.

Продолжительность: 94 мин

Сценарий: Роберт Хенни, Курт Уиммер

В ролях: Пирс Броснан, Джейми Чон, Тим Рот, Гермиона Корфилд, Ник Кэннон, Pirat Nithipaisarnsakul Гонсало Менендес, Адам Стоун, Сэм Калиди, Дэвид Батчелор

Музыка: Лассе Энерсен, Тревор Рэбин