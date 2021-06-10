Ограбление по-джентльменски
Режиссер:Ренни Харлин
Жанры: Боевик, Триллер, Приключения.
Жанры: Боевик, Триллер, Приключения.
После дерзкого побега из тюрьмы самый известный вор в мире Ричард Пейс заключает сделку с «Командой изгоев», которые грабят богатых и отдают деньги бедным. Под началом бывалого вора-джентльмена новые Робин Гуды нацеливаются на крупнейшее хранилище золотых слитков в мире, владелец которого — Уорнер Шольц — отмывает деньги международных преступников, а по совместительству является давним врагом Пейса. Грабить они будут красиво, задорно и со вкусом — по-джентльменски.
Продолжительность:94 мин
Сценарий:Роберт Хенни, Курт Уиммер
В ролях:Пирс Броснан, Джейми Чон, Тим Рот, Гермиона Корфилд, Ник Кэннон, Pirat Nithipaisarnsakul Гонсало Менендес, Адам Стоун, Сэм Калиди, Дэвид Батчелор
Музыка:Лассе Энерсен, Тревор Рэбин
В ролях:Пирс Броснан, Джейми Чон, Тим Рот, Гермиона Корфилд, Ник Кэннон, Pirat Nithipaisarnsakul Гонсало Менендес, Адам Стоун, Сэм Калиди, Дэвид Батчелор
Музыка:Лассе Энерсен, Тревор Рэбин
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:10 июня 2021
Ограничения:16+
Дата релиза:10 июня 2021
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