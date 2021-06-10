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Ограбление по-джентльменски

Режиссер:Ренни Харлин
Жанры: Боевик, Триллер, Приключения.

После дерзкого побега из тюрьмы самый известный вор в мире Ричард Пейс заключает сделку с «Командой изгоев», которые грабят богатых и отдают деньги бедным. Под началом бывалого вора-джентльмена новые Робин Гуды нацеливаются на крупнейшее хранилище золотых слитков в мире, владелец которого — Уорнер Шольц — отмывает деньги международных преступников, а по совместительству является давним врагом Пейса. Грабить они будут красиво, задорно и со вкусом — по-джентльменски.

Продолжительность:94 мин
Сценарий:Роберт Хенни, Курт Уиммер
В ролях:Пирс Броснан, Джейми Чон, Тим Рот, Гермиона Корфилд, Ник Кэннон, Pirat Nithipaisarnsakul Гонсало Менендес, Адам Стоун, Сэм Калиди, Дэвид Батчелор
Музыка:Лассе Энерсен, Тревор Рэбин
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:10 июня 2021
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Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 10 по 13 июня
22:10 (1000 р.)
Мираж СинемаКинозал №4
c 10 по 11 июня
12:50 (150 р.)
18:50 (300 р.)
c 12 по 13 июня
11:20 (200 р.)
18:50 (300 р.)
Северное сияниеСиний зал
10 июня
22:05 (300)
11 июня
13:25 (300)
17:45 (350)
22:05 (300)
c 12 по 14 июня
13:25 (350)
17:45 (350)
22:05 (300)
15 июня
13:25 (150)
17:45 (250)
22:05 (200)
16 июня
14:40 (150)
21:05 (250)
23:10 (200)
ГалактикаЗал 1
c 10 по 13 июня
15:15 (от 400 Р)
c 14 по 15 июня
15:15 (от 350 Р)
ГалактикаЗал 4
c 10 по 13 июня
15:15 (от 400 Р)
c 14 по 15 июня
15:15 (от 350 Р)

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