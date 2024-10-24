Огниво
Режиссер:Александр Войтинский
Жанры: Фэнтези, Приключения.
Жанры: Фэнтези, Приключения.
В сказочном царстве солдат по дороге домой случайно находит волшебное огниво, и освобождает запертую в нем маленькую девочку Дашу, которую похитил и заколдовал злой Лиходей. Чтобы развеять его чары, солдату придется отправиться в опасное путешествие.
Продолжительность:106 мин
Сценарий:Александр Архипов, Ханс Кристиан Андерсен
В ролях:Роман Евдокимов, Ирина Старшенбаум, Антонина Бойко, Виталий Хаев, Михаил Трухин, Ян Цапник, Сергей Марин, Ольга Зайковская, Юрий Кузнецов, Ирина Горбачёва
Музыка:Константин Познеков
В ролях:Роман Евдокимов, Ирина Старшенбаум, Антонина Бойко, Виталий Хаев, Михаил Трухин, Ян Цапник, Сергей Марин, Ольга Зайковская, Юрий Кузнецов, Ирина Горбачёва
Музыка:Константин Познеков
Производство:Россия
Ограничения:6+
Дата релиза:24 октября 2024
Ограничения:6+
Дата релиза:24 октября 2024
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