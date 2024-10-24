Огниво Режиссер: Александр Войтинский

Жанры: Фэнтези, Приключения. В сказочном царстве солдат по дороге домой случайно находит волшебное огниво, и освобождает запертую в нем маленькую девочку Дашу, которую похитил и заколдовал злой Лиходей. Чтобы развеять его чары, солдату придется отправиться в опасное путешествие. Продолжительность: 106 мин Сценарий: Александр Архипов, Ханс Кристиан Андерсен

В ролях: Роман Евдокимов, Ирина Старшенбаум, Антонина Бойко, Виталий Хаев, Михаил Трухин, Ян Цапник, Сергей Марин, Ольга Зайковская, Юрий Кузнецов, Ирина Горбачёва

Музыка: Константин Познеков Производство: Россия

Ограничения: 6+

Дата релиза: 24 октября 2024

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