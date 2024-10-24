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Огниво

Режиссер:Александр Войтинский
Жанры: Фэнтези, Приключения.

В сказочном царстве солдат по дороге домой случайно находит волшебное огниво, и освобождает запертую в нем маленькую девочку Дашу, которую похитил и заколдовал злой Лиходей. Чтобы развеять его чары, солдату придется отправиться в опасное путешествие.

Продолжительность:106 мин
Сценарий:Александр Архипов, Ханс Кристиан Андерсен
В ролях:Роман Евдокимов, Ирина Старшенбаум, Антонина Бойко, Виталий Хаев, Михаил Трухин, Ян Цапник, Сергей Марин, Ольга Зайковская, Юрий Кузнецов, Ирина Горбачёва
Музыка:Константин Познеков
Производство:Россия
Ограничения:6+
Дата релиза:24 октября 2024
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №5
27 октября
22:15 (600)
c 28 по 30 октября
11:00 (350)
13:15 (450)
15:30 (450)
17:45 (550)
20:00 (550)
22:15 (550)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №2
27 октября
19:30 (400)
c 28 по 30 октября
10:30 (200)
12:45 (300)
15:00 (300)
17:15 (300)
19:30 (370)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №3
27 октября
16:00 (450)
c 28 по 30 октября
11:30 (250)
13:45 (350)
16:00 (350)

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