Огненный лис

Режиссер: Дмитрий Шпиленок

Жанры: Приключения, Документальный, Семейный.

Ветер родился самым слабым лисенком в семье. По воле случая именно он выжил при нападении медведя. Ему удалось пережить свою первую зиму и завоевать любовь красавицы Лавы. Но весной возвращаются они — медведи. Ужас перед старым врагом приводит Ветра к роковой ошибке. Теперь ради спасения своих детей и возвращения Лавы, он должен победить свой страх и самого грозного хищника Камчатки.

Продолжительность: 90 мин

Сценарий: Анна Шпиленок

В ролях: Олег Вирозуб

