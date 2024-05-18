Огненный лис
Режиссер:Дмитрий Шпиленок
Жанры: Приключения, Документальный, Семейный.
Жанры: Приключения, Документальный, Семейный.
Ветер родился самым слабым лисенком в семье. По воле случая именно он выжил при нападении медведя. Ему удалось пережить свою первую зиму и завоевать любовь красавицы Лавы. Но весной возвращаются они — медведи. Ужас перед старым врагом приводит Ветра к роковой ошибке. Теперь ради спасения своих детей и возвращения Лавы, он должен победить свой страх и самого грозного хищника Камчатки.
Продолжительность:90 мин
Сценарий:Анна Шпиленок
В ролях:Олег Вирозуб
В ролях:Олег Вирозуб
Производство:Россия
Ограничения:6+
Дата релиза:18 мая 2024
Ограничения:6+
Дата релиза:18 мая 2024
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