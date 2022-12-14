Одни на каникулах
Режиссер:Михиль Тен Хорн
Жанры: Фантастика, Комедия, Приключения.
Жанры: Фантастика, Комедия, Приключения.
Зимние каникулы 11-летней Авы настолько скучные, что кажется, ситуацию уже не исправить: ни одного приключения в отеле, который создан для развлечений. Всему виной — родители, которые не спускают с девочки глаз. Но однажды утром происходит чудо: все взрослые в отеле загадочным образом исчезают. Наконец-то начинается настоящее веселье, и дети могут делать все, что душе угодно. Правда, вскоре выясняется, что ребят подстерегает немало неприятностей и опасностей… Аве и ее друзьям предстоит сделать все возможное, чтобы найти решение и вернуть родителей.
Продолжительность:85 мин
Сценарий:Мартейн Хиллениус, Джамиль ван Вейнгарден
В ролях:Бобби Малдер, Элиз Шаап, Отто Нэссенс, Ерун Шпиценбергер, Мона Вайбайли, Сара Де Боссере, Мартейн Хиллениус, Синем Кавус, Мишель Кербош, Роже Компро
Музыка:Дьюрре де Хаан
В ролях:Бобби Малдер, Элиз Шаап, Отто Нэссенс, Ерун Шпиценбергер, Мона Вайбайли, Сара Де Боссере, Мартейн Хиллениус, Синем Кавус, Мишель Кербош, Роже Компро
Музыка:Дьюрре де Хаан
Производство:Нидерланды
Ограничения:6+
Дата релиза:14 декабря 2022
Ограничения:6+
Дата релиза:14 декабря 2022
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