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Однажды в пустыне

Режиссер:Андрей Кравчук
Жанры: Военный.

Сирия, 2016 год. Шаберову нравилось быть сапером, вступать в схватку со смертью — один на один. Нравилось побеждать — победителей не судят. Разминирование захваченной боевиками Пальмиры должно было стать пиком карьеры, красивой точкой. Там же ждала девушка, полусирийка-полурусская, которую недавно спас и втайне мечтал увидеть снова. Сердце замирало от планов. Но чем ближе к древнему городу, тем жарче разгорался конфликт с молодым капитаном группы и всё жестче, коварнее действовал враг. Риск, принципы, смерть и любовь сплелись в один плотный узел, как провода детонатора в ожидании взрыва: развязать невозможно, перерезать опасно.

Продолжительность:121 мин
Сценарий:Ариф Алиев
В ролях:Александр Робак, Павел Чинарёв, Александр Метёлкин, Екатерина Нестерова, Игорь Гордин Полина Пушкарук, Виталия Корниенко, Анна Потебня, Олег Васильков, Сергей Бородинов
Музыка:Кузьма Бодров
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:17 февраля 2022
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