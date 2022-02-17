Однажды в пустыне

Режиссер: Андрей Кравчук

Жанры: Военный.

Сирия, 2016 год. Шаберову нравилось быть сапером, вступать в схватку со смертью — один на один. Нравилось побеждать — победителей не судят. Разминирование захваченной боевиками Пальмиры должно было стать пиком карьеры, красивой точкой. Там же ждала девушка, полусирийка-полурусская, которую недавно спас и втайне мечтал увидеть снова. Сердце замирало от планов. Но чем ближе к древнему городу, тем жарче разгорался конфликт с молодым капитаном группы и всё жестче, коварнее действовал враг. Риск, принципы, смерть и любовь сплелись в один плотный узел, как провода детонатора в ожидании взрыва: развязать невозможно, перерезать опасно.

Продолжительность: 121 мин

Сценарий: Ариф Алиев

В ролях: Александр Робак, Павел Чинарёв, Александр Метёлкин, Екатерина Нестерова, Игорь Гордин Полина Пушкарук, Виталия Корниенко, Анна Потебня, Олег Васильков, Сергей Бородинов

Музыка: Кузьма Бодров