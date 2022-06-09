Одна
Режиссер:Дмитрий Суворов
Жанры: Триллер, Приключения, Историческая драма.
Жанры: Триллер, Приключения, Историческая драма.
24 августа 1981 года молодожены Лариса и Владимир Савицкие ступили на борт самолета, следующего рейсом Комсомольск-на-Амуре — Благовещенск. За 30 минут до посадки гражданский борт АН-24 столкнулся с другим самолетом и развалился на куски на высоте более 5 километров над землей. Выжить не должен был никто… но произошло чудо. Лариса Савицкая очнулась посреди обломков самолета в непроходимой тайге. Теперь она сама должна была сотворить настоящее чудо, на которое способен только сильный духом человек.
Продолжительность:108 мин
Сценарий:Дмитрий Суворов, Андрей Назаров
В ролях:Надежда Калеганова, Виктор Добронравов, Максим Иванов, Мария Сокова, Ян Цапник, Леонид Громов, Никита Тарасов, Владислав Ветров, Виталия Корниенко, Антон Багров
Музыка:Вадим Карпенко
В ролях:Надежда Калеганова, Виктор Добронравов, Максим Иванов, Мария Сокова, Ян Цапник, Леонид Громов, Никита Тарасов, Владислав Ветров, Виталия Корниенко, Антон Багров
Музыка:Вадим Карпенко
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:09 июня 2022
Ограничения:12+
Дата релиза:09 июня 2022
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