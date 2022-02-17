Одиннадцать молчаливых мужчин
Режиссер:Алексей Пиманов
Жанры: Драма, Спорт.
Жанры: Драма, Спорт.
«Одиннадцать молчаливых мужчин» — так британские журналисты окрестили команду московского «Динамо», приехавшую в Лондон в ноябре 1945 года, чтобы сразиться с легендарными английскими клубами.
Продолжительность:121 мин
Сценарий:Олег Пресняков, Владимир Пресняков
В ролях:Макар Запорожский, Алёна Коломина, Павел Крайнов, Евгения Лапова, Павел Трубинер Софья Шуткина, Андрей Чернышов, Максим Заусалин, Роман Курцын, Глеб Гервассиев
Музыка:Олег Воляндо
В ролях:Макар Запорожский, Алёна Коломина, Павел Крайнов, Евгения Лапова, Павел Трубинер Софья Шуткина, Андрей Чернышов, Максим Заусалин, Роман Курцын, Глеб Гервассиев
Музыка:Олег Воляндо
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:17 февраля 2022
Ограничения:12+
Дата релиза:17 февраля 2022
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