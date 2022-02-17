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Одиннадцать молчаливых мужчин

Режиссер:Алексей Пиманов
Жанры: Драма, Спорт.

«Одиннадцать молчаливых мужчин» — так британские журналисты окрестили команду московского «Динамо», приехавшую в Лондон в ноябре 1945 года, чтобы сразиться с легендарными английскими клубами.

Продолжительность:121 мин
Сценарий:Олег Пресняков, Владимир Пресняков
В ролях:Макар Запорожский, Алёна Коломина, Павел Крайнов, Евгения Лапова, Павел Трубинер Софья Шуткина, Андрей Чернышов, Максим Заусалин, Роман Курцын, Глеб Гервассиев
Музыка:Олег Воляндо
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:17 февраля 2022
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Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
c 17 по 18 февраля
20:20 (от 180 р.)
c 19 по 20 февраля
20:20 (от 210 р.)
c 21 по 22 февраля
20:20 (от 180 р.)

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