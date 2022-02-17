Одиннадцать молчаливых мужчин Режиссер: Алексей Пиманов

Жанры: Драма, Спорт. «Одиннадцать молчаливых мужчин» — так британские журналисты окрестили команду московского «Динамо», приехавшую в Лондон в ноябре 1945 года, чтобы сразиться с легендарными английскими клубами. Продолжительность: 121 мин Сценарий: Олег Пресняков, Владимир Пресняков

В ролях: Макар Запорожский, Алёна Коломина, Павел Крайнов, Евгения Лапова, Павел Трубинер Софья Шуткина, Андрей Чернышов, Максим Заусалин, Роман Курцын, Глеб Гервассиев

Музыка: Олег Воляндо Производство: Россия

Ограничения: 12+

Дата релиза: 17 февраля 2022

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