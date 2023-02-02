Один настоящий день
Режиссер:Георгий Шенгелия
Жанры: Триллер, Криминал.
Жанры: Триллер, Криминал.
Следователь следственного комитета — циничный спокойный человек, готовый ради достижения своих целей на любые поступки. Но череда событий заставляет его по-новому взглянуть на свои действия и окружающих его коррумпированных сослуживцев. Мужчина оказывается перед сложным выбором, где с одной стороны его ждут блестящая карьера и прекрасный финансовый достаток, а с другой — поступок, совершив который, он может потерять всё, даже свою жизнь. И вот наступает тот самый «один настоящий день», который даст ему возможность нравственного перерождения и духовного взлёта.
Продолжительность:102 мин
Сценарий:Алексей Бородачёв
В ролях:Евгений Ткачук, Пётр Фёдоров, Александр Робак, Ирина Туманцева, Егор Трухин, Иван Злобин
В ролях:Евгений Ткачук, Пётр Фёдоров, Александр Робак, Ирина Туманцева, Егор Трухин, Иван Злобин
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:02 февраля 2023
Ограничения:16+
Дата релиза:02 февраля 2023
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