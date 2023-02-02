Один настоящий день

Режиссер: Георгий Шенгелия

Жанры: Триллер, Криминал.

Следователь следственного комитета — циничный спокойный человек, готовый ради достижения своих целей на любые поступки. Но череда событий заставляет его по-новому взглянуть на свои действия и окружающих его коррумпированных сослуживцев. Мужчина оказывается перед сложным выбором, где с одной стороны его ждут блестящая карьера и прекрасный финансовый достаток, а с другой — поступок, совершив который, он может потерять всё, даже свою жизнь. И вот наступает тот самый «один настоящий день», который даст ему возможность нравственного перерождения и духовного взлёта.

Продолжительность: 102 мин

Сценарий: Алексей Бородачёв

В ролях: Евгений Ткачук, Пётр Фёдоров, Александр Робак, Ирина Туманцева, Егор Трухин, Иван Злобин

