Один день в Стамбуле
Режиссер:Авет Оганесян
Жанры: Комедия.
Жанры: Комедия.
Продолжительность:84 мин
Сценарий:Сергей Петрейков, Ростислав Хаит, Леонид Барац
В ролях:Леонид Барац, Камиль Ларин, Ростислав Хаит, Александр Демидов, Тарас Кузьмин, Арина Маракулина, Анастасия Белоусова
В ролях:Леонид Барац, Камиль Ларин, Ростислав Хаит, Александр Демидов, Тарас Кузьмин, Арина Маракулина, Анастасия Белоусова
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:28 ноября 2024
Ограничения:16+
Дата релиза:28 ноября 2024
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