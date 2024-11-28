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Один день в Стамбуле

Режиссер:Авет Оганесян
Жанры: Комедия.
Продолжительность:84 мин
Сценарий:Сергей Петрейков, Ростислав Хаит, Леонид Барац
В ролях:Леонид Барац, Камиль Ларин, Ростислав Хаит, Александр Демидов, Тарас Кузьмин, Арина Маракулина, Анастасия Белоусова
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:28 ноября 2024
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №5
30 ноября
21:10 (600)
1 декабря
11:35 (400)
21:10 (600)
c 2 по 4 декабря
11:35 (350)
21:10 (550)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №1
30 ноября
20:20 (450)
1 декабря
12:50 (380)
16:30 (450)
20:20 (450)
c 2 по 4 декабря
12:50 (350)
16:30 (350)
20:20 (420)

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