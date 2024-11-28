Один день в Стамбуле Режиссер: Авет Оганесян

Жанры: Комедия. Продолжительность: 84 мин Сценарий: Сергей Петрейков, Ростислав Хаит, Леонид Барац

В ролях: Леонид Барац, Камиль Ларин, Ростислав Хаит, Александр Демидов, Тарас Кузьмин, Арина Маракулина, Анастасия Белоусова

Производство: Россия

Ограничения: 16+

Дата релиза: 28 ноября 2024

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