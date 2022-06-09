Одержимые

Режиссер: Крис Сан

Жанры: Ужасы.

Джейкоб Чендлер — обычный человек с необыкновенным даром. Попав в аварию, он обнаружил в себе способности экзорциста, Джейкоб при помощи племянника Лиама начинает исполнять ритуалы очищения — изгнание демонов. Вскоре они начинают замечать, что одержимых становится все больше и больше.

Продолжительность: 97 мин

Сценарий: Крис Сан, Кирсти Даллас, Марк Гарднер

В ролях: Джон Джэррэт Линкольн Льюис Энджи Кент Лорен Гримсон Джейд Кевин Фостер Симона Бьюкэнэн Мелисса Ткауц Роми Пулье Шон Линч Мелисса Белл

Музыка: Марк Смит