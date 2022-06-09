Одержимые
Режиссер:Крис Сан
Жанры: Ужасы.
Жанры: Ужасы.
Джейкоб Чендлер — обычный человек с необыкновенным даром. Попав в аварию, он обнаружил в себе способности экзорциста, Джейкоб при помощи племянника Лиама начинает исполнять ритуалы очищения — изгнание демонов. Вскоре они начинают замечать, что одержимых становится все больше и больше.
Продолжительность:97 мин
Сценарий:Крис Сан, Кирсти Даллас, Марк Гарднер
В ролях:Джон Джэррэт Линкольн Льюис Энджи Кент Лорен Гримсон Джейд Кевин Фостер Симона Бьюкэнэн Мелисса Ткауц Роми Пулье Шон Линч Мелисса Белл
Музыка:Марк Смит
В ролях:Джон Джэррэт Линкольн Льюис Энджи Кент Лорен Гримсон Джейд Кевин Фостер Симона Бьюкэнэн Мелисса Ткауц Роми Пулье Шон Линч Мелисса Белл
Музыка:Марк Смит
Производство:Австралия
Ограничения:18+
Дата релиза:09 июня 2022
Ограничения:18+
Дата релиза:09 июня 2022
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