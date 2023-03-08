Очень плохая семейка
Режиссер:Дин Крэйг
Жанры: Комедия.
Жанры: Комедия.
Узнав, что их очень богатая и очень вздорная тетка приболела, сестры Мейси и Саванна отправляется в ее загородное поместье в надежде получить наследство. Там они обнаруживают, в особняк нагрянули и другие родственники. Чтобы заполучить вожделенные деньги, сестрам придется завоевать доверие тетки и дискредитировать родню.
Продолжительность:96 мин
Сценарий:Дин Крэйг
В ролях:Тони Коллетт, Анна Фэрис, Дэвид Духовны, Розмари ДеУитт, Кэтлин Тёрнер, Рон Ливингстон, Кейла Монтерросо Мейя, Дэнни Винсон, Гичи Гамба, Патриша Френч
Музыка:Уильям Бейтс
В ролях:Тони Коллетт, Анна Фэрис, Дэвид Духовны, Розмари ДеУитт, Кэтлин Тёрнер, Рон Ливингстон, Кейла Монтерросо Мейя, Дэнни Винсон, Гичи Гамба, Патриша Френч
Музыка:Уильям Бейтс
Производство:Великобритания
Ограничения:16+
Дата релиза:08 марта 2023
Ограничения:16+
Дата релиза:08 марта 2023
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