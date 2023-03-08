Очень плохая семейка

Режиссер: Дин Крэйг

Жанры: Комедия.

Узнав, что их очень богатая и очень вздорная тетка приболела, сестры Мейси и Саванна отправляется в ее загородное поместье в надежде получить наследство. Там они обнаруживают, в особняк нагрянули и другие родственники. Чтобы заполучить вожделенные деньги, сестрам придется завоевать доверие тетки и дискредитировать родню.

Продолжительность: 96 мин

Сценарий: Дин Крэйг

В ролях: Тони Коллетт, Анна Фэрис, Дэвид Духовны, Розмари ДеУитт, Кэтлин Тёрнер, Рон Ливингстон, Кейла Монтерросо Мейя, Дэнни Винсон, Гичи Гамба, Патриша Френч

Музыка: Уильям Бейтс