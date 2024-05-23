Обряд. Во власти демона
Режиссер:Азхар Кинои Лубис
Жанры: Ужасы.
Жанры: Ужасы.
2002 год. Отец девочки Надии проводит ритуальный жертвенный обряд, во время которого погибает её мать, а спустя 10 лет при схожих обстоятельствах умирает и старшая сестра. Вскоре выясняется, что каждые 10 лет жуткому демону требуется новая жертва, и теперь настал черёд Надии.
Продолжительность:97 мин
Сценарий:Эрванто Алпхадуллах, ДжероПоинт
В ролях:Таскья Намья, Вафда Саифан Лубис, Тёку Рифну Викана, Кинарьосих, Элли Д. Лусан, Гиулио Паренкуан, Анди Берсама, Фарас Фатик, Рая Адена Сьях, Джоно Джавир
Музыка:Агхи Нароттама
В ролях:Таскья Намья, Вафда Саифан Лубис, Тёку Рифну Викана, Кинарьосих, Элли Д. Лусан, Гиулио Паренкуан, Анди Берсама, Фарас Фатик, Рая Адена Сьях, Джоно Джавир
Музыка:Агхи Нароттама
Производство:Индонезия
Ограничения:18+
Дата релиза:23 мая 2024
Ограничения:18+
Дата релиза:23 мая 2024
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