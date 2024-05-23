Обряд. Во власти демона

Режиссер: Азхар Кинои Лубис

Жанры: Ужасы.

2002 год. Отец девочки Надии проводит ритуальный жертвенный обряд, во время которого погибает её мать, а спустя 10 лет при схожих обстоятельствах умирает и старшая сестра. Вскоре выясняется, что каждые 10 лет жуткому демону требуется новая жертва, и теперь настал черёд Надии.

Продолжительность: 97 мин

Сценарий: Эрванто Алпхадуллах, ДжероПоинт

В ролях: Таскья Намья, Вафда Саифан Лубис, Тёку Рифну Викана, Кинарьосих, Элли Д. Лусан, Гиулио Паренкуан, Анди Берсама, Фарас Фатик, Рая Адена Сьях, Джоно Джавир

Музыка: Агхи Нароттама