Обратимая реальность

Режиссер: Дмитрий Константинов

Жанры: Фантастика, Триллер.

вести счеты с ненавистным боссом, побывать на самом романтичном свидании и пощекотать себе нервы экстримом — все это возможно, причем без последствий, в популярных виртуальных приключениях от компании «Новая жизнь»! Но однажды в яркие приключения пользователей начинают проникать их комплексы и страхи, превращая развлечение в параноидальный кошмар. Под подозрением — группа антивиртов, которая стремится вернуть людей в реальный мир с подлинными эмоциями и впечатлениями. Оперативнику виртуальной полиции Михаилу поручено провести расследование и заслужить доверие Вики, сотрудницы «Новой жизни», предположительно содействующей антивиртам. Однако каждый его шаг все больше запутывает дело и отношения с Викой. Грань между виртуальным и реальным стирается, а следователь становится главным подозреваемым…

Продолжительность: 84 мин

Сценарий: Дмитрий Алейников, Дмитрий Константинов, Андрей Ивашкин

В ролях: Павел Чинарёв, Вера Колесникова, Антон Филипенко, Тимофей Трибунцев, Владимир Юматов Евгений Антропов, Александр Сирин, Ольга Ергина, Евгения Дмитриева, Алексей Фатеев

Музыка: Роман Дормидошин