158422

Обратимая реальность

Режиссер:Дмитрий Константинов
Жанры: Фантастика, Триллер.

вести счеты с ненавистным боссом, побывать на самом романтичном свидании и пощекотать себе нервы экстримом — все это возможно, причем без последствий, в популярных виртуальных приключениях от компании «Новая жизнь»! Но однажды в яркие приключения пользователей начинают проникать их комплексы и страхи, превращая развлечение в параноидальный кошмар. Под подозрением — группа антивиртов, которая стремится вернуть людей в реальный мир с подлинными эмоциями и впечатлениями. Оперативнику виртуальной полиции Михаилу поручено провести расследование и заслужить доверие Вики, сотрудницы «Новой жизни», предположительно содействующей антивиртам. Однако каждый его шаг все больше запутывает дело и отношения с Викой. Грань между виртуальным и реальным стирается, а следователь становится главным подозреваемым…

Продолжительность:84 мин
Сценарий:Дмитрий Алейников, Дмитрий Константинов, Андрей Ивашкин
В ролях:Павел Чинарёв, Вера Колесникова, Антон Филипенко, Тимофей Трибунцев, Владимир Юматов Евгений Антропов, Александр Сирин, Ольга Ергина, Евгения Дмитриева, Алексей Фатеев
Музыка:Роман Дормидошин
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:14 апреля 2022
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?