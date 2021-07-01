Оборотни внутри Режиссер: Джош Рубен

Жанры: Комедия, Ужасы. Провинциальный городок, начинается снежная буря. А тихое сообщество потрясают ужасающие убийства, задача жителей — вычислить оборотня, который затаился среди них. Продолжительность: 97 мин Сценарий: Мишна Вулфф

В ролях: Сэм Ричардсон, Милана Вайнтруб, Джордж Бейзил, Сара Бёрнс, Майкл Чернус, Кэти Куртин Уэйн Дювалл, Харви Гильен, Ребекка Хендерсон, Шайен Джексон

Музыка: Анна Друбич Производство: США

Ограничения: 18+

Дата релиза: 01 июля 2021

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