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Оборотни внутри

Режиссер: Джош Рубен
Жанры: Комедия, Ужасы.

Провинциальный городок, начинается снежная буря. А тихое сообщество потрясают ужасающие убийства, задача жителей — вычислить оборотня, который затаился среди них.

Продолжительность:97 мин
Сценарий:Мишна Вулфф
В ролях:Сэм Ричардсон, Милана Вайнтруб, Джордж Бейзил, Сара Бёрнс, Майкл Чернус, Кэти Куртин Уэйн Дювалл, Харви Гильен, Ребекка Хендерсон, Шайен Джексон
Музыка:Анна Друбич
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:01 июля 2021
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Мираж СинемаКинозал №1
c 1 по 4 июля
19:20 (300 р.)
21:20 (300 р.)
23:25 (200 р.)
Мираж СинемаКинозал №3
c 1 по 2 июля
12:35 (150 р.)
c 3 по 4 июля
12:35 (200 р.)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 3
c 1 по 2 июля
21:00 (120 р.)
c 3 по 4 июля
21:00 (150 р.)
5 июля
21:00 (120 р.)
6 июля
21:00 (150 р.)
7 июля
21:00 (120 р.)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
c 1 по 2 июля
21:00 (120 р.)
c 3 по 4 июля
21:00 (150 р.)
5 июля
21:00 (120 р.)
6 июля
21:00 (150 р.)
7 июля
21:00 (120 р.)

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