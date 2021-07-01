Оборотни внутри
Режиссер: Джош Рубен
Жанры: Комедия, Ужасы.
Жанры: Комедия, Ужасы.
Провинциальный городок, начинается снежная буря. А тихое сообщество потрясают ужасающие убийства, задача жителей — вычислить оборотня, который затаился среди них.
Продолжительность:97 мин
Сценарий:Мишна Вулфф
В ролях:Сэм Ричардсон, Милана Вайнтруб, Джордж Бейзил, Сара Бёрнс, Майкл Чернус, Кэти Куртин Уэйн Дювалл, Харви Гильен, Ребекка Хендерсон, Шайен Джексон
Музыка:Анна Друбич
В ролях:Сэм Ричардсон, Милана Вайнтруб, Джордж Бейзил, Сара Бёрнс, Майкл Чернус, Кэти Куртин Уэйн Дювалл, Харви Гильен, Ребекка Хендерсон, Шайен Джексон
Музыка:Анна Друбич
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:01 июля 2021
Ограничения:18+
Дата релиза:01 июля 2021
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