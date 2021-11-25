Обитель Зла: Раккун Сити

Режиссер: Йоханнес Робертс

Жанры: Фантастика, Боевик, Ужасы.

Раккун-Сити, где когда-то располагался фармацевтический гигант Umbrella и вовсю бурлила жизнь, превратился в город-призрак. Компания давно переехала, но на ее месте глубоко под землей набирает силу великое зло. Когда оно вырвется на свободу, единственный шанс выжить уцелевшей горстке людей — сплотиться и узнать всю правду о корпорации Umbrellа.

Продолжительность: 107 мин

Сценарий: Йоханнес Робертс

В ролях: Кая Скоделарио, Ханна Джон-Кэймен, Нил МакДонаф, Том Хоппер, Робби Амелл, Донал Лог, Эван Джогиа, Ава Блэкуэлл, Стефани Хокинс, Лили Гао

Музыка: Марк Корвен