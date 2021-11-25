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Обитель Зла: Раккун Сити

Режиссер:Йоханнес Робертс
Жанры: Фантастика, Боевик, Ужасы.

Раккун-Сити, где когда-то располагался фармацевтический гигант Umbrella и вовсю бурлила жизнь, превратился в город-призрак. Компания давно переехала, но на ее месте глубоко под землей набирает силу великое зло. Когда оно вырвется на свободу, единственный шанс выжить уцелевшей горстке людей — сплотиться и узнать всю правду о корпорации Umbrellа.

Продолжительность:107 мин
Сценарий:Йоханнес Робертс
В ролях:Кая Скоделарио, Ханна Джон-Кэймен, Нил МакДонаф, Том Хоппер, Робби Амелл, Донал Лог, Эван Джогиа, Ава Блэкуэлл, Стефани Хокинс, Лили Гао
Музыка:Марк Корвен
Производство:Германия, Канада
Ограничения:18+
Дата релиза:25 ноября 2021
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Мираж СинемаКинозал №2
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c 25 по 26 ноября
12:55 (150)
17:15 (300)
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c 27 по 28 ноября
12:55 (200)
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