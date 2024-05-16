Обитель страха

Режиссер: Алек Тибальди

Жанры: Триллер.

Ли и ее осиротевшие племянницы более 10 лет живут в изоляции. Они поселились в диком лесу и абсолютно не контактируют с внешним миром, охваченным смертельной эпидемией. Но однажды к ним в дом попадает раненый подросток, а вместе с ним и огромная опасность, которая ставит под удар каждого из них.

Продолжительность: 86 мин

Сценарий: Алек Тибальди

В ролях: Эшли Джадд,Сара Пиджон,Кэти Дуглас,Эшер Энджел,Эдвард Балабан,Kyla Brown,Eddie Wollrabe,Harley Reid,Кристин Уэбе,Paulina Patino

