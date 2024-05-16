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Обитель страха

Режиссер:Алек Тибальди
Жанры: Триллер.

Ли и ее осиротевшие племянницы более 10 лет живут в изоляции. Они поселились в диком лесу и абсолютно не контактируют с внешним миром, охваченным смертельной эпидемией. Но однажды к ним в дом попадает раненый подросток, а вместе с ним и огромная опасность, которая ставит под удар каждого из них.

Продолжительность:86 мин
Сценарий:Алек Тибальди
В ролях:Эшли Джадд,Сара Пиджон,Кэти Дуглас,Эшер Энджел,Эдвард Балабан,Kyla Brown,Eddie Wollrabe,Harley Reid,Кристин Уэбе,Paulina Patino
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:16 мая 2024
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №6. VIP
c 16 по 19 мая
22:00 (420)
20 мая
22:00 (370)
21 мая
22:00 (370)

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