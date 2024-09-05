Обе две
Режиссер:Владимир Котт
Жанры: Комедия.
Жанры: Комедия.
Дерзкая четырнадцатилетняя Глаша живёт с бабушкой в Шуе и мечтает стать известным режиссёром. После смерти бабушки опеку над девочкой должна взять её старшая авторитарная тётка Валя. Однако свободолюбивая Глаша решает сбежать от неё в Москву к младшей тете — воздушно-романтичной Ане. Правда, девушка не готова взять на себя заботу о своевольной Глаше. Неожиданно по воле обстоятельств они вместе отправляются в совместное путешествие, которое в итоге изменит их обеих.
Продолжительность:91 мин
Сценарий:Илья Дебольский, Людмила Ковалёва
В ролях:Кристина Асмус, Таисья Калинина, Валентина Мазунина, Кирилл Кяро, Филипп Бледный, Семен Фурман, Ёла Санько, Дмитрий Блохин, Анастасия Власова, Максим Карушев
Музыка:Алексей Чинцов
В ролях:Кристина Асмус, Таисья Калинина, Валентина Мазунина, Кирилл Кяро, Филипп Бледный, Семен Фурман, Ёла Санько, Дмитрий Блохин, Анастасия Власова, Максим Карушев
Музыка:Алексей Чинцов
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:05 сентября 2024
Ограничения:12+
Дата релиза:05 сентября 2024
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