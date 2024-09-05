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Обе две

Режиссер:Владимир Котт
Жанры: Комедия.

Дерзкая четырнадцатилетняя Глаша живёт с бабушкой в Шуе и мечтает стать известным режиссёром. После смерти бабушки опеку над девочкой должна взять её старшая авторитарная тётка Валя. Однако свободолюбивая Глаша решает сбежать от неё в Москву к младшей тете — воздушно-романтичной Ане. Правда, девушка не готова взять на себя заботу о своевольной Глаше. Неожиданно по воле обстоятельств они вместе отправляются в совместное путешествие, которое в итоге изменит их обеих.

Продолжительность:91 мин
Сценарий:Илья Дебольский, Людмила Ковалёва
В ролях:Кристина Асмус, Таисья Калинина, Валентина Мазунина, Кирилл Кяро, Филипп Бледный, Семен Фурман, Ёла Санько, Дмитрий Блохин, Анастасия Власова, Максим Карушев
Музыка:Алексей Чинцов
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:05 сентября 2024
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №4
c 7 по 8 сентября
12:30 (350)
c 9 по 11 сентября
12:30 (250)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №6. VIP
8 сентября
15:25 (420)
19:10 (420)
c 9 по 11 сентября
15:25 (300)
19:10 (370)

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