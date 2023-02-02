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О чем говорят мужчины. Простые удовольствия

Режиссер:Михаил Поляков
Жанры: Комедия.

Дело было в далеком 2019-м году… Встретившись субботним утром, чтобы выпить шампанского, друзья отправляются в новое путешествие по глубинам мужского подсознания. О чем же на этот раз говорят мужчины? Конечно, о личном. Леша пытается понять существует ли «женская дружба», Камиль рассуждает, можно ли уволить лучшего друга, ловелас Слава вспоминает первую любовь (или это была не она?), а Саша размышляет о потере отца и умению жить и радоваться каждому новому дню. А еще, прогуливаясь по центру города, друзья обсуждают, как вкрутить лампочку, чтобы она осталась довольна, о чем кричат откровенные фото в социальных сетях, и что такое чевапчичи. Они вернулись поговорить о вечном, и о личном, и о всяких пустяках… короче, обо всем.

Продолжительность:93 мин
Сценарий:Сергей Петрейков, Леонид Барац, Ростислав Хаит
В ролях:Ростислав Хаит, Леонид Барац, Камиль Ларин, Александр Демидов, Михаил Полицеймако, Максим Виторган, Гарик Харламов, Дмитрий Нагиев, Мария Шамшина, Лия Мамухова
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:02 февраля 2023
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №3
4 февраля
23:10 (250)
5 февраля
11:00 (250)
13:00 (300)
15:05 (330)
17:05 (330)
19:10 (330)
21:10 (330)
23:10 (250)
c 6 по 8 февраля
11:00 (150)
13:00 (200)
15:05 (200)
17:05 (200)
19:10 (250)
21:10 (250)
23:10 (200)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №6. VIP
4 февраля
22:15 (500)
5 февраля
17:50 (400)
22:15 (500)
c 6 по 8 февраля
17:50 (300)
22:15 (400)
ГалактикаЗал 1
4 февраля
22:50 (410)
5 февраля
22:50 (410)
6 февраля
22:50 (360)
7 февраля
22:50 (360)
8 февраля
22:50 (360)
ГалактикаЗал 4
4 февраля
18:30 (480)
5 февраля
18:30 (480)
6 февраля
18:05 (480)
7 февраля
18:05 (480)
8 февраля
18:05 (480)

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