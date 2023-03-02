Нюрнберг

Режиссер: Николай Лебедев

Жанры: Драма, История, Военный.

1945 год. В Нюрнберге начинает работу Международный военный трибунал. На суд, который впоследствии назовут Процессом Века, съезжается огромное количество людей со всего мира: город переполнен журналистами, адвокатами, переводчиками, свидетелями и множеством участников и сотрудников процесса.

Среди тех, кто приезжает в Нюрнберг работать на Процессе — Игорь Волгин. Он молод, но прошел войну, имеет награды, владеет несколькими иностранными языками. Волгину предстоит быть переводчиком в составе советской делегации под руководством полковника Мигачева. Однажды на улице Нюрнберга Волгин встречает юную русскую девушку Лену. Их зарождающееся чувство пройдет через множество испытаний, но любовь — это единственное, что во все времена спасало мир от расчеловечивания.

Продолжительность: 131 мин

Сценарий: Николай Лебедев, Александр Звягинцев

В ролях: Сергей Кемпо, Любовь Аксёнова, Евгений Миронов, Сергей Безруков, Алексей Бардуков, Игорь Петренко, Вольфганг Черни, Шарлотта Харвуд, Лаура Бах, Клаус Шиндлер

Музыка: Эдуард Артемьев