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Нюрнберг

Режиссер:Николай Лебедев
Жанры: Драма, История, Военный.

1945 год. В Нюрнберге начинает работу Международный военный трибунал. На суд, который впоследствии назовут Процессом Века, съезжается огромное количество людей со всего мира: город переполнен журналистами, адвокатами, переводчиками, свидетелями и множеством участников и сотрудников процесса.

Среди тех, кто приезжает в Нюрнберг работать на Процессе — Игорь Волгин. Он молод, но прошел войну, имеет награды, владеет несколькими иностранными языками. Волгину предстоит быть переводчиком в составе советской делегации под руководством полковника Мигачева. Однажды на улице Нюрнберга Волгин встречает юную русскую девушку Лену. Их зарождающееся чувство пройдет через множество испытаний, но любовь — это единственное, что во все времена спасало мир от расчеловечивания.

Продолжительность:131 мин
Сценарий:Николай Лебедев, Александр Звягинцев
В ролях:Сергей Кемпо, Любовь Аксёнова, Евгений Миронов, Сергей Безруков, Алексей Бардуков, Игорь Петренко, Вольфганг Черни, Шарлотта Харвуд, Лаура Бах, Клаус Шиндлер
Музыка:Эдуард Артемьев
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:02 марта 2023
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №4
6 марта
19:00 (250)
7 марта
14:00 (200)
19:00 (250)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №6. VIP
c 6 по 7 марта
17:20 (300)
22:00 (400)
8 марта
12:30 (300)
17:20 (400)
22:00 (500)
ГалактикаЗал 1
6 марта
18:15 (360)
7 марта
18:15 (360)
8 марта
18:35 (410)
ГалактикаЗал 3
c 6 по 7 марта
21:25 (360)
ГалактикаЗал 4
6 марта
13:10 (440)
7 марта
13:10 (440)
8 марта
13:10 (440)
ГалактикаЗал 2
8 марта
00:20 (410)

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