Новый год в Берёзовке
Режиссер:Ольга Ланд
Жанры: Комедия, Семейный.
Жанры: Комедия, Семейный.
В предновогодней суматохе семейная пара Кошкиных забирается в соседний дом Морозовых, намереваясь их обокрасть. Но дома оказываются наказанные за ссору дети, которым нужно не только помириться, но и противостоять грабителям, найти пропавшие деньги и все-таки встретить Новый год с семьей.
Сценарий:Владимир Зайкин, Дмитрий Головин, Ольга Ланд
В ролях:Дмитрий Нагиев, София Петрова, Гурам Гогия, Анна Уколова, Алексей Шевченков, Марк Богатырев, Ольга Ажажа, Егор Дружинин, Игорь Жижикин, Константин Мурзенко
Музыка:Николай Ростов
В ролях:Дмитрий Нагиев, София Петрова, Гурам Гогия, Анна Уколова, Алексей Шевченков, Марк Богатырев, Ольга Ажажа, Егор Дружинин, Игорь Жижикин, Константин Мурзенко
Музыка:Николай Ростов
Производство:Россия
Ограничения:6+
Дата релиза:07 ноября 2024
Ограничения:6+
Дата релиза:07 ноября 2024
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