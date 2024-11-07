Новый год в Берёзовке

Режиссер: Ольга Ланд

Жанры: Комедия, Семейный.

В предновогодней суматохе семейная пара Кошкиных забирается в соседний дом Морозовых, намереваясь их обокрасть. Но дома оказываются наказанные за ссору дети, которым нужно не только помириться, но и противостоять грабителям, найти пропавшие деньги и все-таки встретить Новый год с семьей.

Сценарий: Владимир Зайкин, Дмитрий Головин, Ольга Ланд

В ролях: Дмитрий Нагиев, София Петрова, Гурам Гогия, Анна Уколова, Алексей Шевченков, Марк Богатырев, Ольга Ажажа, Егор Дружинин, Игорь Жижикин, Константин Мурзенко

Музыка: Николай Ростов