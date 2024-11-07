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Новый год в Берёзовке

Режиссер:Ольга Ланд
Жанры: Комедия, Семейный.

В предновогодней суматохе семейная пара Кошкиных забирается в соседний дом Морозовых, намереваясь их обокрасть. Но дома оказываются наказанные за ссору дети, которым нужно не только помириться, но и противостоять грабителям, найти пропавшие деньги и все-таки встретить Новый год с семьей.

Сценарий:Владимир Зайкин, Дмитрий Головин, Ольга Ланд
В ролях:Дмитрий Нагиев, София Петрова, Гурам Гогия, Анна Уколова, Алексей Шевченков, Марк Богатырев, Ольга Ажажа, Егор Дружинин, Игорь Жижикин, Константин Мурзенко
Музыка:Николай Ростов
Производство:Россия
Ограничения:6+
Дата релиза:07 ноября 2024
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №3
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18:55 (420)
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