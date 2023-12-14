Новогодний шеф

Режиссер: Василий Ровенский

Жанры: Комедия.

Виктор — владелец модного ресторана, вот только дела в нем идут не очень. Вся надежда только на новогоднюю ночь, ведь все столики уже забронированы, но наступает 31 декабря и из ресторана уходит шеф-повар со всей командой. Казалось бы, все пропало, и тут в ресторане появляется Олеся, владелица кухни на дому в подмосковном поселке. Она привезла пирожные, которые Виктор совершенно случайно заказал у нее и даже успел забыть об этом. Виктор предлагает Олесе стать шеф-поваром на новогоднюю ночь. Она отказывается, Олеся обещала своему сыну Кириллу новогоднюю сказку с салютами. Виктор уговаривает ее согласиться, он верит в нее и знает, что у Олеси есть особый дар — пробуждать у людей своими блюдами самые лучшие воспоминания. Смогут ли Олеся и Виктор совершить настоящее новогоднее чудо: накормить всех гостей особенными блюдами и выполнить обещание, данное Кириллу?

Продолжительность: 88 мин

Сценарий: Василий Ровенский, Ольга Клемешева

В ролях: Павел Прилучный, Зоя Бербер, Владислав Миллер, Кристина Корбут, Юлия Сулес, Илья Любимов, Ирина Темичева, Павел Ворожцов, Андрей Петелько, Дарья Урсуляк

Музыка: Антон Грызлов