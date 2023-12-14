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Новогодний шеф

Режиссер:Василий Ровенский
Жанры: Комедия.

Виктор — владелец модного ресторана, вот только дела в нем идут не очень. Вся надежда только на новогоднюю ночь, ведь все столики уже забронированы, но наступает 31 декабря и из ресторана уходит шеф-повар со всей командой. Казалось бы, все пропало, и тут в ресторане появляется Олеся, владелица кухни на дому в подмосковном поселке. Она привезла пирожные, которые Виктор совершенно случайно заказал у нее и даже успел забыть об этом. Виктор предлагает Олесе стать шеф-поваром на новогоднюю ночь. Она отказывается, Олеся обещала своему сыну Кириллу новогоднюю сказку с салютами. Виктор уговаривает ее согласиться, он верит в нее и знает, что у Олеси есть особый дар — пробуждать у людей своими блюдами самые лучшие воспоминания. Смогут ли Олеся и Виктор совершить настоящее новогоднее чудо: накормить всех гостей особенными блюдами и выполнить обещание, данное Кириллу?

Продолжительность:88 мин
Сценарий:Василий Ровенский, Ольга Клемешева
В ролях:Павел Прилучный, Зоя Бербер, Владислав Миллер, Кристина Корбут, Юлия Сулес, Илья Любимов, Ирина Темичева, Павел Ворожцов, Андрей Петелько, Дарья Урсуляк
Музыка:Антон Грызлов
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:14 декабря 2023
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №4
c 14 по 17 декабря
19:00 (550)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №2
c 14 по 15 декабря
12:55 (130)
16:30 (280)
20:30 (330)
c 16 по 17 декабря
12:55 (230)
16:30 (310)
20:30 (330)

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