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Новогодний ол инклюзив

Режиссер:Олег Асадулин
Жанры: Комедия, Семейный.

31 декабря вся страна собирается отмечать Новый год. Две совершенно разные семьи тоже торопятся накрывать праздничный стол, открывать игристое и наконец-то отведать традиционный оливье, когда выясняют, что у них арендован один и тот же роскошный коттедж по системе «все включено». Отцы семей давно знакомы и не ладят, нужно решить, кто же останется в доме? Но именно в эту ночь в том же районе полиция ищет беглых преступников, поэтому семьи не могут разъехаться и вынуждены провести время под одной крышей. Пока отцы конфликтовали, пропали дети. Теперь им нужно сплотиться: найти детей, принять роды, обезвредить преступников и доказать друг другу, что самое главное в жизни — семья.

Продолжительность:90 мин
Сценарий:Юлия Лемарк
В ролях:Ян Цапник, Олеся Судзиловская, Юлия Александрова, Роман Попов, Сергей Селин, Наталья Потапова, Александр Златопольский, Екатерина Соломатина, Алексей Базанов, Данила Якушев
Музыка:DJ Грув
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:21 декабря 2023
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №3
c 28 по 29 декабря
13:10 (230)
19:00 (380)
30 декабря
13:10 (200)
19:00 (200)
31 декабря
13:10 (200)
17:10 (200)

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