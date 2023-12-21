Новогодний ол инклюзив

Режиссер: Олег Асадулин

Жанры: Комедия, Семейный.

31 декабря вся страна собирается отмечать Новый год. Две совершенно разные семьи тоже торопятся накрывать праздничный стол, открывать игристое и наконец-то отведать традиционный оливье, когда выясняют, что у них арендован один и тот же роскошный коттедж по системе «все включено». Отцы семей давно знакомы и не ладят, нужно решить, кто же останется в доме? Но именно в эту ночь в том же районе полиция ищет беглых преступников, поэтому семьи не могут разъехаться и вынуждены провести время под одной крышей. Пока отцы конфликтовали, пропали дети. Теперь им нужно сплотиться: найти детей, принять роды, обезвредить преступников и доказать друг другу, что самое главное в жизни — семья.

Продолжительность: 90 мин

Сценарий: Юлия Лемарк

В ролях: Ян Цапник, Олеся Судзиловская, Юлия Александрова, Роман Попов, Сергей Селин, Наталья Потапова, Александр Златопольский, Екатерина Соломатина, Алексей Базанов, Данила Якушев

Музыка: DJ Грув