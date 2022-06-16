Новенький

Режиссер: Александр Кулямин

15-летний Никита Жуков по прозвищу Жук — безоговорочный лидер класса. Но в школу приходит новенький — Сеня Иванов. Он быстро завоевывает симпатии одноклассников и учителей. Жук видит в Сене конкурента. А когда девушка Жука начинает встречаться с Сеней, разворачивается настоящая война двух подростков, усиленная шекспировскими переживаниями.

Сценарий: Феликс Гобозов, Александр Кулямин

В ролях: Архипп Лебедев, Роман Горелов, Елена Ксенофонтова, Юрий Кузнецов-Таёжный, Дмитрий Ульянов, Вероника Устимова, Андрей Янайт, Анастасия Дмитриева, Елена Кулямина, Максим Кулямин

Музыка: Юрий Кузнецов-Таёжный