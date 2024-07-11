Ночной замес

Режиссер: Франсуа Симар, Анук Висселль, Йоанн-Карл Висселль

Жанры: Боевик, Ужасы.

Группа подростков проникает ночью в супермаркет и под лозунгом защиты природы начинает устраивать настоящий погром. Двое ночных охранников ловят их, но из-за несчастного случая один из них погибает. Второго же ослепляет ярость из-за смерти друга, и он устраивает настоящую резню. Систематично, изощренно и крайне жестоко он устраняет молодых людей. Единственный шанс на спасение — это дотянуть до утра. Возможно, вместе с рассветом придет и спасение. Но увидит солнечный свет далеко не каждый.

Продолжительность: 83 мин

Сценарий: Альберто Марини

В ролях: Тёрло Конвери, Бенни О. Артур, Жаклин Море, Том Гулд, Алессия Йоко Фонтана, Кайл Скаддер, Шарлотта Штойбер, Эйдан О’Харе, Даниэль Лунд, Гари Энтони Стеннетте

Музыка: Арнау Батальер