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Ночной замес

Режиссер:Франсуа Симар, Анук Висселль, Йоанн-Карл Висселль
Жанры: Боевик, Ужасы.

Группа подростков проникает ночью в супермаркет и под лозунгом защиты природы начинает устраивать настоящий погром. Двое ночных охранников ловят их, но из-за несчастного случая один из них погибает. Второго же ослепляет ярость из-за смерти друга, и он устраивает настоящую резню. Систематично, изощренно и крайне жестоко он устраняет молодых людей. Единственный шанс на спасение — это дотянуть до утра. Возможно, вместе с рассветом придет и спасение. Но увидит солнечный свет далеко не каждый.

Продолжительность:83 мин
Сценарий:Альберто Марини
В ролях:Тёрло Конвери, Бенни О. Артур, Жаклин Море, Том Гулд, Алессия Йоко Фонтана, Кайл Скаддер, Шарлотта Штойбер, Эйдан О’Харе, Даниэль Лунд, Гари Энтони Стеннетте
Музыка:Арнау Батальер
Производство:Франция, Канада
Ограничения:18+
Дата релиза:11 июля 2024
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №5
c 11 по 14 июля
21:45 (550)
c 15 по 16 июля
21:45 (450)
17 июля
21:45 (450)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №6. VIP
c 11 по 14 июля
18:55 (420)
c 15 по 16 июля
18:55 (370)
17 июля
18:55 (370)

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