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Ночной режим

Режиссер:Андрей Либенсон
Жанры: Фантастика, Триллер.

Модный фотограф Роман Белов осужден на пожизненное заключение за убийство четырех человек. Роман абсолютно уверен в своей невиновности, но не может вспомнить, что же на самом деле случилось в ту роковую ночь. В тюрьме к нему во снах является таинственный мужчина, называющий себя Учителем, и предлагает помощь в поиске настоящего убийцы. Но сделать это, сидя в тюрьме, будет непросто.

Продолжительность:122 мин
Сценарий:Сергей Новиков, Александр Бузин
В ролях:Андрей Мерзликин, Павел Табаков, Екатерина Шумакова, Андрей Карако, Андрей Душечкин, Игорь Сигов, Андрей Олиференко, Алексей Труфанов, Антон Макуха, Виктор Богушевич
Музыка:Игорь Сычев
Производство:Россия
Ограничения:18+
Дата релиза:18 августа 2022
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №6. VIP
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19:30 (500)
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19:30 (400)
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