Ночной режим

Режиссер: Андрей Либенсон

Жанры: Фантастика, Триллер.

Модный фотограф Роман Белов осужден на пожизненное заключение за убийство четырех человек. Роман абсолютно уверен в своей невиновности, но не может вспомнить, что же на самом деле случилось в ту роковую ночь. В тюрьме к нему во снах является таинственный мужчина, называющий себя Учителем, и предлагает помощь в поиске настоящего убийцы. Но сделать это, сидя в тюрьме, будет непросто.

Продолжительность: 122 мин

Сценарий: Сергей Новиков, Александр Бузин

В ролях: Андрей Мерзликин, Павел Табаков, Екатерина Шумакова, Андрей Карако, Андрей Душечкин, Игорь Сигов, Андрей Олиференко, Алексей Труфанов, Антон Макуха, Виктор Богушевич

Музыка: Игорь Сычев