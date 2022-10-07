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Ночной оборотень

Режиссер:Майкл Джаккино
Жанры: Комедия, Ужасы.

После смерти легендарного охотника на нечисть в его поместье собираются коллеги, в том числе давно покинувшая дом родная дочь Эльза. Присутствующим предстоит одолеть запертого в лабиринте монстра, чтобы выяснить, кому достанется мощный волшебный артефакт почившего.

Продолжительность:52 мин
Сценарий:Джерри Конуэй, Майкл Дж. Плуг, Рой Томас
В ролях:Гаэль Гарсиа Берналь, Лаура Доннелли, Харриет Сэнсом Харрис, Кирк Р. Тэтчер, Эжени Бондюран, Леонардо Нам, Дэниэл Дж. Уоттс, Аль Хамахер, Кэри Джонс, Дэвид Силверман
Музыка:Майкл Джаккино
Производство: США
Дата релиза:07 октября 2022
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