Ночной оборотень

Режиссер: Майкл Джаккино

Жанры: Комедия, Ужасы.

После смерти легендарного охотника на нечисть в его поместье собираются коллеги, в том числе давно покинувшая дом родная дочь Эльза. Присутствующим предстоит одолеть запертого в лабиринте монстра, чтобы выяснить, кому достанется мощный волшебный артефакт почившего.

Продолжительность: 52 мин

Сценарий: Джерри Конуэй, Майкл Дж. Плуг, Рой Томас

В ролях: Гаэль Гарсиа Берналь, Лаура Доннелли, Харриет Сэнсом Харрис, Кирк Р. Тэтчер, Эжени Бондюран, Леонардо Нам, Дэниэл Дж. Уоттс, Аль Хамахер, Кэри Джонс, Дэвид Силверман

Музыка: Майкл Джаккино