Ночь в магазине ужастиков

Режиссер: Дэвид Поаг

Жанры: Фэнтези, Приключения, Детектив, Семейный.

Накануне Хэллоуина в городе открывается магазин ужастиков. Группа друзей решает тайком устроить в нем развеселую вечеринку. Но внезапно появляется незваный гость — таинственный призрак магната-миллионера. Его сногсшибательные шутки и другие очень странные события не дадут друзьям забыть этот праздник.

Продолжительность: 87 мин

Сценарий: Билли Бейтс

В ролях: Донован Колан, Джейден Джей Смит, Дилан Фрэнкел, Марисса Рейс, Рэйчел Ли Кук, Билли Рой, Кристофер Ллойд, Алия Кэллоуэй, Марла Гиббс, Брэд Картер

Музыка: Джордан Ленинг