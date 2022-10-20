Ночь в магазине ужастиков
Режиссер:Дэвид Поаг
Жанры: Фэнтези, Приключения, Детектив, Семейный.
Жанры: Фэнтези, Приключения, Детектив, Семейный.
Накануне Хэллоуина в городе открывается магазин ужастиков. Группа друзей решает тайком устроить в нем развеселую вечеринку. Но внезапно появляется незваный гость — таинственный призрак магната-миллионера. Его сногсшибательные шутки и другие очень странные события не дадут друзьям забыть этот праздник.
Продолжительность:87 мин
Сценарий:Билли Бейтс
В ролях:Донован Колан, Джейден Джей Смит, Дилан Фрэнкел, Марисса Рейс, Рэйчел Ли Кук, Билли Рой, Кристофер Ллойд, Алия Кэллоуэй, Марла Гиббс, Брэд Картер
Музыка:Джордан Ленинг
В ролях:Донован Колан, Джейден Джей Смит, Дилан Фрэнкел, Марисса Рейс, Рэйчел Ли Кук, Билли Рой, Кристофер Ллойд, Алия Кэллоуэй, Марла Гиббс, Брэд Картер
Музыка:Джордан Ленинг
Производство:США
Ограничения:12+
Дата релиза:20 октября 2022
Ограничения:12+
Дата релиза:20 октября 2022
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!