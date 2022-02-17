Ночь на Земле (оригинальная версия с субтитрами)
Режиссер:Джим Джармуш
Жанры: Комедия, Драма.
Жанры: Комедия, Драма.
Пять таксистских историй, случившихся за одну ночь в пяти мегаполисах мира: Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Париже, Риме и Хельсинки.
Продолжительность:129 мин
Сценарий:Джим Джармуш
В ролях:Джина Роулендс, Вайнона Райдер, Армин Мюллер-Шталь, Джанкарло Эспозито, Рози Перес Исаак Де Банколе, Беатрис Даль, Роберто Бениньи, Паоло Боначелли, Матти Пеллонпяя
Музыка:Том Уэйтс
В ролях:Джина Роулендс, Вайнона Райдер, Армин Мюллер-Шталь, Джанкарло Эспозито, Рози Перес Исаак Де Банколе, Беатрис Даль, Роберто Бениньи, Паоло Боначелли, Матти Пеллонпяя
Музыка:Том Уэйтс
Производство:Франция, Великобритания, Германия, США, Япония
Ограничения:16+
Дата релиза:17 февраля 2022
Ограничения:16+
Дата релиза:17 февраля 2022
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