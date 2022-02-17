Ночь на Земле (оригинальная версия с субтитрами) Режиссер: Джим Джармуш

Жанры: Комедия, Драма. Пять таксистских историй, случившихся за одну ночь в пяти мегаполисах мира: Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Париже, Риме и Хельсинки. Продолжительность: 129 мин Сценарий: Джим Джармуш

В ролях: Джина Роулендс, Вайнона Райдер, Армин Мюллер-Шталь, Джанкарло Эспозито, Рози Перес Исаак Де Банколе, Беатрис Даль, Роберто Бениньи, Паоло Боначелли, Матти Пеллонпяя

Музыка: Том Уэйтс Производство: Франция, Великобритания, Германия, США, Япония

Ограничения: 16+

Дата релиза: 17 февраля 2022

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