Никто
Режиссер:Илья Найшуллер
Жанры: Боевик, Триллер, Криминал.
Жанры: Боевик, Триллер, Криминал.
Непримечательный и незаметный человек живёт обычной жизнью, пока однажды, спасая женщину от нападения бандитов, не отправляет одного из хулиганов в больницу. Лишь позже он узнаёт, что это был брат влиятельного гангстера, который теперь жаждет мести.
Продолжительность:92 мин
Сценарий:Дерек Колстад
В ролях:Боб Оденкёрк, Конни Нильсен, Кристофер Ллойд, Жан-Поль Мано, Пол Эссимбр, Хамберли Гонсалес, Арая Менгеша, Гейдж Манро, Пэйсли Кэдорат, Алексей Серебряков
Музыка:Дэвид Бакли
В ролях:Боб Оденкёрк, Конни Нильсен, Кристофер Ллойд, Жан-Поль Мано, Пол Эссимбр, Хамберли Гонсалес, Арая Менгеша, Гейдж Манро, Пэйсли Кэдорат, Алексей Серебряков
Музыка:Дэвид Бакли
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:18 марта 2021
Ограничения:18+
Дата релиза:18 марта 2021
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!