Никто

Режиссер: Илья Найшуллер

Жанры: Боевик, Триллер, Криминал.

Непримечательный и незаметный человек живёт обычной жизнью, пока однажды, спасая женщину от нападения бандитов, не отправляет одного из хулиганов в больницу. Лишь позже он узнаёт, что это был брат влиятельного гангстера, который теперь жаждет мести.

Продолжительность: 92 мин

Сценарий: Дерек Колстад

В ролях: Боб Оденкёрк, Конни Нильсен, Кристофер Ллойд, Жан-Поль Мано, Пол Эссимбр, Хамберли Гонсалес, Арая Менгеша, Гейдж Манро, Пэйсли Кэдорат, Алексей Серебряков

Музыка: Дэвид Бакли