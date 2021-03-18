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Никто

Режиссер:Илья Найшуллер
Жанры: Боевик, Триллер, Криминал.

Непримечательный и незаметный человек живёт обычной жизнью, пока однажды, спасая женщину от нападения бандитов, не отправляет одного из хулиганов в больницу. Лишь позже он узнаёт, что это был брат влиятельного гангстера, который теперь жаждет мести.

Продолжительность:92 мин
Сценарий:Дерек Колстад
В ролях:Боб Оденкёрк, Конни Нильсен, Кристофер Ллойд, Жан-Поль Мано, Пол Эссимбр, Хамберли Гонсалес, Арая Менгеша, Гейдж Манро, Пэйсли Кэдорат, Алексей Серебряков
Музыка:Дэвид Бакли
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:18 марта 2021
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Мираж СинемаКинозал №5
c 13 по 14 апреля
23:10 (200 р.)
c 15 по 18 апреля
23:20 (250 р.)
Мираж СинемаКинозал №3
c 13 по 14 апреля
21:30 (250 р.)

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