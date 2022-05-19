Ника
Режиссер:Василиса Кузьмина
Жанры: Драма, Биография.
Жанры: Драма, Биография.
В детстве Ника Турбина вместе с мамой гастролировала по Советскому Союзу, читая свои стихи: полные стадионы любителей поэзии, богемные вечеринки, встречи со знаменитостями. 8-летний вундеркинд, она поражала недетской грустью и пронзительностью строк… И вот Нике 27. СССР уже нет, как нет и детства, славы, а самое трудное — нет вдохновения. Ника больше не пишет стихи и пытается разобраться в себе: куда исчез тот ее «голос», почему она больше не чувствует любви матери и сможет ли когда-нибудь быть счастлива, как все? Знакомство с веселым и независимым Иваном дает Нике надежду на это счастье и дарит забытое вдохновение.
Сценарий:Юлия Гулян, Василиса Кузьмина
В ролях:Лиза Янковская, Анна Михалкова, Виталия Корниенко, Иван Фоминов, Иван Бровин, Егор Трухин Евгений Сангаджиев, Иван Макаревич, Наталия Вдовина, Иван Агапов
В ролях:Лиза Янковская, Анна Михалкова, Виталия Корниенко, Иван Фоминов, Иван Бровин, Егор Трухин Евгений Сангаджиев, Иван Макаревич, Наталия Вдовина, Иван Агапов
Производство:Россия
Ограничения:18+
Дата релиза:19 мая 2022
Ограничения:18+
Дата релиза:19 мая 2022
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