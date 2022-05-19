Ника

Режиссер: Василиса Кузьмина

Жанры: Драма, Биография.

В детстве Ника Турбина вместе с мамой гастролировала по Советскому Союзу, читая свои стихи: полные стадионы любителей поэзии, богемные вечеринки, встречи со знаменитостями. 8-летний вундеркинд, она поражала недетской грустью и пронзительностью строк… И вот Нике 27. СССР уже нет, как нет и детства, славы, а самое трудное — нет вдохновения. Ника больше не пишет стихи и пытается разобраться в себе: куда исчез тот ее «голос», почему она больше не чувствует любви матери и сможет ли когда-нибудь быть счастлива, как все? Знакомство с веселым и независимым Иваном дает Нике надежду на это счастье и дарит забытое вдохновение.

Сценарий: Юлия Гулян, Василиса Кузьмина

В ролях: Лиза Янковская, Анна Михалкова, Виталия Корниенко, Иван Фоминов, Иван Бровин, Егор Трухин Евгений Сангаджиев, Иван Макаревич, Наталия Вдовина, Иван Агапов

