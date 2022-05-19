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Ника

Режиссер:Василиса Кузьмина
Жанры: Драма, Биография.

В детстве Ника Турбина вместе с мамой гастролировала по Советскому Союзу, читая свои стихи: полные стадионы любителей поэзии, богемные вечеринки, встречи со знаменитостями. 8-летний вундеркинд, она поражала недетской грустью и пронзительностью строк… И вот Нике 27. СССР уже нет, как нет и детства, славы, а самое трудное — нет вдохновения. Ника больше не пишет стихи и пытается разобраться в себе: куда исчез тот ее «голос», почему она больше не чувствует любви матери и сможет ли когда-нибудь быть счастлива, как все? Знакомство с веселым и независимым Иваном дает Нике надежду на это счастье и дарит забытое вдохновение.

Сценарий:Юлия Гулян, Василиса Кузьмина
В ролях:Лиза Янковская, Анна Михалкова, Виталия Корниенко, Иван Фоминов, Иван Бровин, Егор Трухин Евгений Сангаджиев, Иван Макаревич, Наталия Вдовина, Иван Агапов
Производство:Россия
Ограничения:18+
Дата релиза:19 мая 2022
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ГалактикаЗал 1
c 20 по 22 мая
20:50 (370)
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c 20 по 22 мая
19:00 (330)
c 23 по 25 мая
15:15 (200)
19:00 (250)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №6. VIP
22 мая
13:05 (400)
17:30 (400)
c 23 по 25 мая
17:30 (300)

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