Незнакомцы. Начало
Режиссер:Ренни Харлин
Жанры: Ужасы.
Жанры: Ужасы.
Майя и Райан решили отметить пятую годовщину, не подозревая, что она может стать их последней. Путешествуя на своем пикапе через всю страну, они совершают вынужденную остановку в маленьком городе, где местные жители, даже дети, встречают их с большим интересом. Оставаться в этом странном месте пара не хочет, но вынуждена провести ночь в доме, куда вскоре нагрянут безумцы в кукольных масках.
Продолжительность:91 мин
Сценарий:Алан Коэн, Алан Фрилэнд, Брайан Бертино
В ролях:Мэделин Петш,Фрой Гутьеррез,Рэйчел Шентон,Гэбриел Бассо,Эма Хорват,Ричард Брэйк,Элла Брукколери,Матус Лайчак,Оливия Креуцова,Летиция Фаббри
Музыка:Джастин Кейн Барнетт
В ролях:Мэделин Петш,Фрой Гутьеррез,Рэйчел Шентон,Гэбриел Бассо,Эма Хорват,Ричард Брэйк,Элла Брукколери,Матус Лайчак,Оливия Креуцова,Летиция Фаббри
Музыка:Джастин Кейн Барнетт
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:30 мая 2024
Ограничения:18+
Дата релиза:30 мая 2024
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