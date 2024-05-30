Незнакомцы. Начало

Режиссер: Ренни Харлин

Жанры: Ужасы.

Майя и Райан решили отметить пятую годовщину, не подозревая, что она может стать их последней. Путешествуя на своем пикапе через всю страну, они совершают вынужденную остановку в маленьком городе, где местные жители, даже дети, встречают их с большим интересом. Оставаться в этом странном месте пара не хочет, но вынуждена провести ночь в доме, куда вскоре нагрянут безумцы в кукольных масках.

Продолжительность: 91 мин

Сценарий: Алан Коэн, Алан Фрилэнд, Брайан Бертино

В ролях: Мэделин Петш,Фрой Гутьеррез,Рэйчел Шентон,Гэбриел Бассо,Эма Хорват,Ричард Брэйк,Элла Брукколери,Матус Лайчак,Оливия Креуцова,Летиция Фаббри

Музыка: Джастин Кейн Барнетт