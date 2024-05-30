162930

Незнакомцы. Начало

Режиссер:Ренни Харлин
Жанры: Ужасы.

Майя и Райан решили отметить пятую годовщину, не подозревая, что она может стать их последней. Путешествуя на своем пикапе через всю страну, они совершают вынужденную остановку в маленьком городе, где местные жители, даже дети, встречают их с большим интересом. Оставаться в этом странном месте пара не хочет, но вынуждена провести ночь в доме, куда вскоре нагрянут безумцы в кукольных масках.

Продолжительность:91 мин
Сценарий:Алан Коэн, Алан Фрилэнд, Брайан Бертино
В ролях:Мэделин Петш,Фрой Гутьеррез,Рэйчел Шентон,Гэбриел Бассо,Эма Хорват,Ричард Брэйк,Элла Брукколери,Матус Лайчак,Оливия Креуцова,Летиция Фаббри
Музыка:Джастин Кейн Барнетт
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:30 мая 2024
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №5
c 30 мая по 2 июня
21:35 (550)
ГалактикаЗал Vip
c 30 мая по 5 июня
20:25
Мираж Синема (Мурманск молл)Зал №7
c 30 мая по 2 июня
23:05
Мираж Синема (Мурманск молл)Зал №2
c 30 мая по 2 июня
21:10
АврораОсновной зал
c 30 мая по 5 июня
17:25
c 30 мая по 4 июня
22:20

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?