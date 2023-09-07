Нейросеть

Режиссер: Михаэль Дюпре

Жанры: Ужасы.

Популярность блогера Анны растет на глазах. Возникают догадки, что Анна использовала нейросеть и другие инструменты виртуальной реальности для раскрутки своего контента. Могущественный и беспощадный искусственный интеллект, воплощенный в нейросети, внезапно выходит из-под контроля. Он завладевает сознанием и телами людей, чтобы подменить человеческую реальность своей. Как не дать нейросети захватить наш мир?

Сценарий: Михаэль Дюпре

В ролях: Ханна Макивер, Жасмин Дауд, Самуэль Ван дер Цвальмен, Кэрол Уэйерс, Дэвид Коберн, Кассим Местерс, Рейки де Валк, Прия Блэкберн, Дженис Ахерн, Дайян Уэллер

Музыка: Дэниел А. Дэвис