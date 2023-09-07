Нейросеть
Режиссер:Михаэль Дюпре
Жанры: Ужасы.
Жанры: Ужасы.
Популярность блогера Анны растет на глазах. Возникают догадки, что Анна использовала нейросеть и другие инструменты виртуальной реальности для раскрутки своего контента. Могущественный и беспощадный искусственный интеллект, воплощенный в нейросети, внезапно выходит из-под контроля. Он завладевает сознанием и телами людей, чтобы подменить человеческую реальность своей. Как не дать нейросети захватить наш мир?
Сценарий:Михаэль Дюпре
В ролях:Ханна Макивер, Жасмин Дауд, Самуэль Ван дер Цвальмен, Кэрол Уэйерс, Дэвид Коберн, Кассим Местерс, Рейки де Валк, Прия Блэкберн, Дженис Ахерн, Дайян Уэллер
Музыка:Дэниел А. Дэвис
В ролях:Ханна Макивер, Жасмин Дауд, Самуэль Ван дер Цвальмен, Кэрол Уэйерс, Дэвид Коберн, Кассим Местерс, Рейки де Валк, Прия Блэкберн, Дженис Ахерн, Дайян Уэллер
Музыка:Дэниел А. Дэвис
Производство:Бельгия
Ограничения:18+
Дата релиза:07 сентября 2023
Ограничения:18+
Дата релиза:07 сентября 2023
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!