Неудержимые 4
Режиссер:Скотт Во
Жанры: Боевик.
Жанры: Боевик.
Неудержимые несут потери: Барни Росс выбывает из строя, а Ли Кристмас отстранен от будущих операций. В команду набирают новых бойцов и отправляют возмещать ущерб. Но и они терпят поражение и попадают в плен. Теперь Ли Кристмас должен в одиночку пробраться в логово противника и освободить команду, попутно предотвратив глобальную катастрофу. Только так можно спасти мир и восстановить репутацию Неудержимых.
Продолжительность:103 мин
Сценарий:Макс Адамс, Курт Уиммер, Тэд Дэггерхарт
В ролях:Джейсон Стэйтем, Фифти Сент, Меган Фокс, Сильвестр Сталлоне, Энди Гарсиа, Дольф Лундгрен, Тони Джа, Ико Уайс, Рэнди Кутюр, Джейкоб Скипио
Музыка:Гийом Руссель
В ролях:Джейсон Стэйтем, Фифти Сент, Меган Фокс, Сильвестр Сталлоне, Энди Гарсиа, Дольф Лундгрен, Тони Джа, Ико Уайс, Рэнди Кутюр, Джейкоб Скипио
Музыка:Гийом Руссель
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:21 сентября 2023
Ограничения:18+
Дата релиза:21 сентября 2023
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