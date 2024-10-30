Непробиваемые Режиссер: Джастин Рутт

Жанры: Боевик, Триллер, Криминал. Отец и сын, работающие охранниками в компании по производству бронированных грузовиков, сталкиваются с группой грабителей на мосту. Оказавшись в ловушке, мужчины должны найти способ выжить. Продолжительность: 94 мин Сценарий: Кори Тодд Хьюз, Адриан Спекерт

В ролях: Сильвестр Сталлоне, Джош Уиггинс, Дэш Майок, Джейсон Патрик, Лэни Стибинг, Эрин Оунби, Джефф Чейз, Виктория Пейдж Уоткинс, Бо Боммарито, Джоэль Коэн

Музыка: Ягмур Каплан Производство: США

Ограничения: 18+

Дата релиза: 30 октября 2024

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