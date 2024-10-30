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Непробиваемые

Режиссер:Джастин Рутт
Жанры: Боевик, Триллер, Криминал.

Отец и сын, работающие охранниками в компании по производству бронированных грузовиков, сталкиваются с группой грабителей на мосту. Оказавшись в ловушке, мужчины должны найти способ выжить.

Продолжительность:94 мин
Сценарий:Кори Тодд Хьюз, Адриан Спекерт
В ролях:Сильвестр Сталлоне, Джош Уиггинс, Дэш Майок, Джейсон Патрик, Лэни Стибинг, Эрин Оунби, Джефф Чейз, Виктория Пейдж Уоткинс, Бо Боммарито, Джоэль Коэн
Музыка:Ягмур Каплан
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:30 октября 2024
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