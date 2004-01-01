Неприличные гости

Режиссер: Гога Мамаджанян

Жанры: Комедия.

Виктор и Ольга давно живут в постылом браке. Они наконец-то закрыли платёж по ипотеке и вроде бы могут наслаждаться жизнью в собственной квартире, но соседи сбоку оказываются слишком страстными для новостройки с тонкими стенами. Однажды к паре приходят те самые неприличные гости с неприличным предложением.

Сценарий: Гайк Асатрян, Ерзия Ертлес

В ролях: Максим Лагашкин, Екатерина Стулова, Павел Прилучный, Зепюр Прилучная-Брутян, Владимир Сычев, Янина Студилина

