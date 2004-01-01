Неприличные гости
Режиссер:Гога Мамаджанян
Жанры: Комедия.
Жанры: Комедия.
Виктор и Ольга давно живут в постылом браке. Они наконец-то закрыли платёж по ипотеке и вроде бы могут наслаждаться жизнью в собственной квартире, но соседи сбоку оказываются слишком страстными для новостройки с тонкими стенами. Однажды к паре приходят те самые неприличные гости с неприличным предложением.
Сценарий:Гайк Асатрян, Ерзия Ертлес
В ролях:Максим Лагашкин, Екатерина Стулова, Павел Прилучный, Зепюр Прилучная-Брутян, Владимир Сычев, Янина Студилина
В ролях:Максим Лагашкин, Екатерина Стулова, Павел Прилучный, Зепюр Прилучная-Брутян, Владимир Сычев, Янина Студилина
Производство:Россия
Ограничения:18+
Ограничения:18+
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