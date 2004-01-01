162792

Неприличные гости

Режиссер:Гога Мамаджанян
Жанры: Комедия.

Виктор и Ольга давно живут в постылом браке. Они наконец-то закрыли платёж по ипотеке и вроде бы могут наслаждаться жизнью в собственной квартире, но соседи сбоку оказываются слишком страстными для новостройки с тонкими стенами. Однажды к паре приходят те самые неприличные гости с неприличным предложением.

Сценарий:Гайк Асатрян, Ерзия Ертлес
В ролях:Максим Лагашкин, Екатерина Стулова, Павел Прилучный, Зепюр Прилучная-Брутян, Владимир Сычев, Янина Студилина
Производство:Россия
Ограничения:18+
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №5
c 25 по 30 апреля
19:20 (550)
1 мая
19:15 (550)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №6. VIP
c 30 апреля по 1 мая
16:20 (420)
20:20 (420)

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?