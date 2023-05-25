Непосредственно Каха: Другой фильм

Режиссер: Виктор Шамиров

Жанры: Комедия.

Каха и Серго дня не могут прожить без новых проблем на свою голову. Но на этот раз уже не шутками пахнет, речь идет о жизни и смерти. И когда судьба разбрасывает их по разные стороны этой линии, они перестают быть друзьями. Что должно случиться, чтобы один смог простить другого?

Продолжительность: 90 мин

Сценарий: Артем Калайджян, Виктор Шамиров

В ролях: Артем Карокозян, Артем Калайджян, Елена Осипова, Ева Зограбян, Вартан Даниелян, Тамара Турава, Глеб Сипунов, Арам Айрапетян, Яков Кешишян, Георгий Рогонян

