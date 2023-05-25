Непосредственно Каха: Другой фильм
Режиссер:Виктор Шамиров
Жанры: Комедия.
Жанры: Комедия.
Каха и Серго дня не могут прожить без новых проблем на свою голову. Но на этот раз уже не шутками пахнет, речь идет о жизни и смерти. И когда судьба разбрасывает их по разные стороны этой линии, они перестают быть друзьями. Что должно случиться, чтобы один смог простить другого?
Продолжительность:90 мин
Сценарий:Артем Калайджян, Виктор Шамиров
В ролях:Артем Карокозян, Артем Калайджян, Елена Осипова, Ева Зограбян, Вартан Даниелян, Тамара Турава, Глеб Сипунов, Арам Айрапетян, Яков Кешишян, Георгий Рогонян
В ролях:Артем Карокозян, Артем Калайджян, Елена Осипова, Ева Зограбян, Вартан Даниелян, Тамара Турава, Глеб Сипунов, Арам Айрапетян, Яков Кешишян, Георгий Рогонян
Производство:Россия
Ограничения:18+
Дата релиза:25 мая 2023
Ограничения:18+
Дата релиза:25 мая 2023
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