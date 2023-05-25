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Непосредственно Каха: Другой фильм

Режиссер:Виктор Шамиров
Жанры: Комедия.

Каха и Серго дня не могут прожить без новых проблем на свою голову. Но на этот раз уже не шутками пахнет, речь идет о жизни и смерти. И когда судьба разбрасывает их по разные стороны этой линии, они перестают быть друзьями. Что должно случиться, чтобы один смог простить другого?

Продолжительность:90 мин
Сценарий:Артем Калайджян, Виктор Шамиров
В ролях:Артем Карокозян, Артем Калайджян, Елена Осипова, Ева Зограбян, Вартан Даниелян, Тамара Турава, Глеб Сипунов, Арам Айрапетян, Яков Кешишян, Георгий Рогонян
Производство:Россия
Ограничения:18+
Дата релиза:25 мая 2023
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ГалактикаЗал 1
29 мая
22:00 (360)
30 мая
22:00 (360)
31 мая
22:00 (360)
ГалактикаЗал 4
29 мая
22:50 (480)
30 мая
22:45 (480)
31 мая
22:45 (480)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №6. VIP
c 29 по 31 мая
12:45 (200)
20:40 (400)
22:45 (400)
c 1 по 2 июня
17:00 (400)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №3
c 29 по 31 мая
11:20 (150)
13:25 (200)
15:30 (200)
17:35 (200)
19:40 (250)
21:45 (250)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №4
c 1 по 2 июня
14:00 (200)
18:15 (300)
20:25 (300)

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