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Непослушники

Режиссер:Владимир Котт
Жанры: Комедия.

Дима – уже не «Димонстр», а вполне успешный менеджер по продажам в автосалоне, Саша Чёрный – добропорядочный монах в тихой обители у отца Анатолия. Все живут спокойно, пока в монастырь не привозят четырех детдомовских «непослушников»: двух братьев и двух сестер. Неоднократные побеги и мелкие кражи приводят к тому, что ребят могут отправить в место куда более суровое, чем детский дом. Следователь не хочет ломать им жизнь и дает последний шанс: привозит их к отцу Анатолию, надеясь, что если тому удалось перевоспитать Димонстра и Сашу Чёрного, то с маленькими детьми тем более получится. Но как же он ошибается…

Сценарий:Михаил Зубко, Владимир Котт
В ролях:Виктор Хориняк, Гоша Куценко, Юрий Кузнецов, Сергей Селин, Екатерина Новокрещенова, Никита Конкин, Алиса Клагиш, Федор Скальский, Борис Каморзин, Олег Васильков
Музыка:Алексей Чинцов
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:06 июня 2024
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