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Непослушник 2

Режиссер:Владимир Котт
Жанры: Комедия.

К отцу Анатолию собирается на исповедь криминальный авторитет, который решил покаяться в своих грехах и начать новую жизнь. Но в тот же вечер священник после падения теряет память и забывает кто он, как жил и во что верил! А грешник требует исповедь — ведь он уже перевел солидную сумму на пожертвование. Исправить ситуацию берется наш герой Димонстр. Под присмотром бандита, он решается на самый масштабный пранк в своей жизни — восстановить яркие моменты жизни отца Анатолия, начиная с детства. По мнению врачей, есть шанс, что это может помочь вернуть память. В попытке «обмануть» память батюшки, Дима будет превращать реальность в фрагменты прошлого, используя декорации, спецэффекты, каскадеров, монахов, самого авторитета, Ефросинью, папу и просто актеров. Отец Анатолий проживет свою жизнь заново.

Продолжительность:108 мин
Сценарий:Михаил Зубко, Владимир Котт, Константин Трофимов
В ролях:Виктор Хориняк, Таисия Вилкова, Юрий Кузнецов, Татьяна Орлова, Сергей Селин, Антон Ескин, Гоша Куценко, Маргарита Аброськина, Александр Синюков, Олег Каменщиков
Музыка:Алексей Чинцов
Производство:Россия
Ограничения:6+
Дата релиза:15 декабря 2022
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №3
20 декабря
22:35 (250)
21 декабря
11:20 (150)
13:35 (200)
15:50 (200)
18:05 (250)
20:20 (250)
22:35 (250)
c 22 по 23 декабря
11:30 (150)
16:05 (300)
18:30 (300)
20:50 (300)
24 декабря
11:20 (250)
16:05 (330)
20:50 (330)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №6. VIP
20 декабря
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21 декабря
17:00 (300)
21:20 (400)
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c 22 по 23 декабря
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