Непослушник 2

Режиссер: Владимир Котт

Жанры: Комедия.

К отцу Анатолию собирается на исповедь криминальный авторитет, который решил покаяться в своих грехах и начать новую жизнь. Но в тот же вечер священник после падения теряет память и забывает кто он, как жил и во что верил! А грешник требует исповедь — ведь он уже перевел солидную сумму на пожертвование. Исправить ситуацию берется наш герой Димонстр. Под присмотром бандита, он решается на самый масштабный пранк в своей жизни — восстановить яркие моменты жизни отца Анатолия, начиная с детства. По мнению врачей, есть шанс, что это может помочь вернуть память. В попытке «обмануть» память батюшки, Дима будет превращать реальность в фрагменты прошлого, используя декорации, спецэффекты, каскадеров, монахов, самого авторитета, Ефросинью, папу и просто актеров. Отец Анатолий проживет свою жизнь заново.

Продолжительность: 108 мин

Сценарий: Михаил Зубко, Владимир Котт, Константин Трофимов

В ролях: Виктор Хориняк, Таисия Вилкова, Юрий Кузнецов, Татьяна Орлова, Сергей Селин, Антон Ескин, Гоша Куценко, Маргарита Аброськина, Александр Синюков, Олег Каменщиков

Музыка: Алексей Чинцов