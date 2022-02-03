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Непослушник

Режиссер:Владимир Котт
Жанры: Комедия.

Известный блогер-пранкер Дима в погоне за популярностью в сети устраивает жесткие розыгрыши. Один из пранков он снимает в стенах церкви, где служит его друг детства. Ролик провоцирует возмущение в среде верующих и на Диму заводят дело. Уходя от преследования полиции, Дима укрывается в месте, где его точно не будут искать — в маленьком провинциальном монастыре, выдавая себя за того самого друга-послушника.

Продолжительность:110 мин
Сценарий:Михаил Бобровник, Михаил Зубко, Владимир Котт
В ролях:Виктор Хориняк, Таисия Вилкова, Аглая Тарасова, Татьяна Орлова, Юрий Кузнецов, Максим Лагашкин, Антон Ескин, Сергей Селин, Александр Синюков, Олег Каменщиков
Музыка:Алексей Чинцов
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:03 февраля 2022
2
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №4
c 3 по 5 февраля
23:30 (250)
ГалактикаЗал 4
c 3 по 4 февраля
20:35 (430)
ГалактикаЗал 2
c 3 по 4 февраля
15:20 (260)
c 5 по 6 февраля
15:15 (330)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
4 февраля
20:45 (от 150 р.)
5 февраля
20:10 (от 180 р.)
6 февраля
20:45 (от 180 р.)
7 февраля
20:10 (от 150 р.)
8 февраля
20:45 (от 150 р.)
9 февраля
20:45 (от 150 р.)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №3
4 февраля
11:10 (150)
13:30 (200)
15:50 (330)
18:10 (330)
20:30 (330)
c 5 по 6 февраля
11:10 (200)
13:30 (300)
15:50 (330)
18:10 (330)
20:30 (330)
ГалактикаЗал 3
4 февраля
18:40 (370)
c 5 по 6 февраля
17:50 (370)
ГалактикаЗал 1
4 февраля
16:35 (370)

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