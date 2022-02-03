Непослушник
Режиссер:Владимир Котт
Жанры: Комедия.
Жанры: Комедия.
Известный блогер-пранкер Дима в погоне за популярностью в сети устраивает жесткие розыгрыши. Один из пранков он снимает в стенах церкви, где служит его друг детства. Ролик провоцирует возмущение в среде верующих и на Диму заводят дело. Уходя от преследования полиции, Дима укрывается в месте, где его точно не будут искать — в маленьком провинциальном монастыре, выдавая себя за того самого друга-послушника.
Продолжительность:110 мин
Сценарий:Михаил Бобровник, Михаил Зубко, Владимир Котт
В ролях:Виктор Хориняк, Таисия Вилкова, Аглая Тарасова, Татьяна Орлова, Юрий Кузнецов, Максим Лагашкин, Антон Ескин, Сергей Селин, Александр Синюков, Олег Каменщиков
Музыка:Алексей Чинцов
В ролях:Виктор Хориняк, Таисия Вилкова, Аглая Тарасова, Татьяна Орлова, Юрий Кузнецов, Максим Лагашкин, Антон Ескин, Сергей Селин, Александр Синюков, Олег Каменщиков
Музыка:Алексей Чинцов
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:03 февраля 2022
Ограничения:12+
Дата релиза:03 февраля 2022
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