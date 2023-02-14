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Непослушная

Режиссер:Дмитрий Суворов
Жанры: Мелодрама.

Двадцатилетняя Эля — студентка и будущий эколог. Однажды в ее университет приезжает Матвей, глава строительной компании, чтобы рассказать о плане застройки на месте старинного лесопарка. Эля не стесняясь разносит его проект в пух и прах. Матвей заинтригован самоуверенностью девушки и применяет привычные ему способы воздействия — попросту пытается её «купить». Но Эле не нужен спонсор. Тогда Матвей, удивленный ее неприступностью, предлагает Эле пари: семь романтических дней по его правилам. Если после этого девушка всё же решит уйти, он откажется от строительства небоскрёба в лесопарке. Она соглашается, когда Матвей действительно приостанавливает проектные работы. Эля видит себя кем-то вроде героини фильма «Красотка», но Матвей оказывается совсем не тем человеком, которого она себе представляла.

Продолжительность:109 мин
Сценарий:Федор Деревянский, Дмитрий Суворов
В ролях:Александр Петров, Анастасия Резник, Ян Цапник, Семён Арзуманов, Владислав Ветров, Анна Чурина, Никита Тарасов, Нелли Неведина, Глеб Кулаков, Никита Померанцев
Производство:Россия
Ограничения:18+
Дата релиза:14 февраля 2023
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