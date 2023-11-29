Немая ярость
Режиссер:Джон Ву
Жанры: Боевик.
Жанры: Боевик.
В ходе бандитской разборки случайная пуля лишает счастливую семью маленького сына, а прикрывавшего его отца — голоса. Спустя год усиленной подготовки папа мальчика становится кошмаром для врагов в любой перестрелке, погоне или рукопашной. В годовщину трагедии он намерен разыграть безостановочную симфонию возмездия всем, кто встанет у него на пути. Теперь его действия скажут всё громче любых слов.
Продолжительность:104 мин
Сценарий:Роберт Арчер Линн
В ролях:Юэль Киннаман, Каталина Сандино Морено, Кид Кади, Арольд Торрес, Винни О’Брайэн, Ёко Хамамура, Энтони Джульетти, Джон Поллак
Музыка:Марко Белтрами
В ролях:Юэль Киннаман, Каталина Сандино Морено, Кид Кади, Арольд Торрес, Винни О’Брайэн, Ёко Хамамура, Энтони Джульетти, Джон Поллак
Музыка:Марко Белтрами
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:29 ноября 2023
Ограничения:18+
Дата релиза:29 ноября 2023
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