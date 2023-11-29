162258

Немая ярость

Режиссер:Джон Ву
Жанры: Боевик.

В ходе бандитской разборки случайная пуля лишает счастливую семью маленького сына, а прикрывавшего его отца — голоса. Спустя год усиленной подготовки папа мальчика становится кошмаром для врагов в любой перестрелке, погоне или рукопашной. В годовщину трагедии он намерен разыграть безостановочную симфонию возмездия всем, кто встанет у него на пути. Теперь его действия скажут всё громче любых слов.

Продолжительность:104 мин
Сценарий:Роберт Арчер Линн
В ролях:Юэль Киннаман, Каталина Сандино Морено, Кид Кади, Арольд Торрес, Винни О’Брайэн, Ёко Хамамура, Энтони Джульетти, Джон Поллак
Музыка:Марко Белтрами
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:29 ноября 2023
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №6. VIP
c 2 по 3 декабря
16:35 (360)
20:50 (380)
23:00 (380)
4 декабря
16:35 (250)
20:50 (300)
23:00 (300)
c 5 по 6 декабря
16:35 (250)
20:50 (300)
23:00 (250)

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?