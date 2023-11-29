Немая ярость

Режиссер: Джон Ву

Жанры: Боевик.

В ходе бандитской разборки случайная пуля лишает счастливую семью маленького сына, а прикрывавшего его отца — голоса. Спустя год усиленной подготовки папа мальчика становится кошмаром для врагов в любой перестрелке, погоне или рукопашной. В годовщину трагедии он намерен разыграть безостановочную симфонию возмездия всем, кто встанет у него на пути. Теперь его действия скажут всё громче любых слов.

Продолжительность: 104 мин

Сценарий: Роберт Арчер Линн

В ролях: Юэль Киннаман, Каталина Сандино Морено, Кид Кади, Арольд Торрес, Винни О’Брайэн, Ёко Хамамура, Энтони Джульетти, Джон Поллак

Музыка: Марко Белтрами