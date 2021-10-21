Неисправимый Рон

Режиссер: Сара Смит, Жан-Филипп Вине, Октавио Е. Родригес

Жанры: Фантастика, Комедия, Приключения, Анимация, Семейный.

У любого ребенка должен быть друг. Настоящий, а не какой-то там домашний питомец. Таким лучшим другом может стать прекрасный робот, умеющий двигаться, говорить, но главное — подключенный к интернету, и помогающий своему хозяину делать публикации в соцсетях и узнавать о всех последних тенденциях, поддерживать связь с одноклассниками и быть в курсе событий. Такие есть у всех школьников, кроме стеснительного Барни, который из-за этого чувствует себя чужим среди своих сверстников — до тех пор, пока не получает на день рождения долгожданный подарок. Но робот по имени Рон оказался бракованным, и его юный хозяин решает самостоятельно научить его всему, что знает сам.

Продолжительность: 100 мин

Сценарий: Питер Бейнхэм, Сара Смит

В ролях: Джек Дилан Грейзер, Зак Галифианакис, Эд Хелмс, Оливия Колман, Роб Делани, Джастис Смит, Кайли Кэнтралл, Рикардо Уртадо, Каллен МакКарти, Ава Морс

Музыка: Генри Джекман