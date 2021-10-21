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Неисправимый Рон

Режиссер:Сара Смит, Жан-Филипп Вине, Октавио Е. Родригес
Жанры: Фантастика, Комедия, Приключения, Анимация, Семейный.

У любого ребенка должен быть друг. Настоящий, а не какой-то там домашний питомец. Таким лучшим другом может стать прекрасный робот, умеющий двигаться, говорить, но главное — подключенный к интернету, и помогающий своему хозяину делать публикации в соцсетях и узнавать о всех последних тенденциях, поддерживать связь с одноклассниками и быть в курсе событий. Такие есть у всех школьников, кроме стеснительного Барни, который из-за этого чувствует себя чужим среди своих сверстников — до тех пор, пока не получает на день рождения долгожданный подарок. Но робот по имени Рон оказался бракованным, и его юный хозяин решает самостоятельно научить его всему, что знает сам.

Продолжительность:100 мин
Сценарий:Питер Бейнхэм, Сара Смит
В ролях:Джек Дилан Грейзер, Зак Галифианакис, Эд Хелмс, Оливия Колман, Роб Делани, Джастис Смит, Кайли Кэнтралл, Рикардо Уртадо, Каллен МакКарти, Ава Морс
Музыка:Генри Джекман
Производство:США, Великобритания, Канада
Ограничения:6+
Дата релиза:21 октября 2021
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Мираж СинемаКинозал №2
21 октября
19:20 (300)
22 октября
10:20 (150)
12:35 (150)
14:50 (200)
17:05 (300)
19:20 (300)
c 23 по 24 октября
10:20 (200)
12:35 (200)
14:50 (300)
17:05 (300)
19:20 (300)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 3
21 октября
17:55 (от 150 р.)
22 октября
17:55 (от 150 р.)
23 октября
17:55 (от 180 р.)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 1
21 октября
16:50 (от 150 р.)
22 октября
16:50 (от 150 р.)
23 октября
16:50 (от 180 р.)
Мираж СинемаКинозал №3
21 октября
16:10 (300)
22 октября
11:40 (150)
13:55 (200)
16:10 (300)
c 23 по 24 октября
11:40 (200)
13:55 (300)
16:10 (300)
Мираж СинемаКинозал №7. VIP
21 октября
15:30 (400)
22 октября
11:00 (200)
13:15 (400)
15:30 (400)
c 23 по 24 октября
11:00 (300)
13:15 (400)
15:30 (400)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
21 октября
17:55 (от 150 р.)
22 октября
17:55 (от 150 р.)
23 октября
17:55 (от 180 р.)
24 октября
15:25 (от 180 р.)
25 октября
15:35 (от 130 р.)
26 октября
15:25 (от 150 р.)
27 октября
15:25 (от 130 р.)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 2
24 октября
16:30 (от 180 р.)
26 октября
16:30 (от 150 р.)
27 октября
16:30 (от 130 р.)

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