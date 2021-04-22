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Нечестивые

Режиссер:Эван Спилиотопулос
Жанры: Ужасы.

После видения Девы Марии девушка Элис обретает способность исцеления больных. Слухи о творимых ею чудесах привлекают огромное количество людей со всех концов света. Среди них — скандальный журналист, который надеется с помощью сенсации спасти свою карьеру. Ему предстоит выяснить, является ли происходящее божественным провидением или Алисой управляют зловещие силы.

Продолжительность:99 мин
Сценарий:Эван Спилиотопулос, Джеймс Херберт
В ролях:Джеффри Дин Морган, Крикет Браун, Кэри Элвес, Уильям Сэдлер, Кэтрин Аселтон, Диого Моргадо, Кристин Адамс, Marina Mazepa, Дэнни Корбо, Гизела Чипе
Музыка:Джозеф Бишара
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:22 апреля 2021
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Мираж СинемаКинозал №1
c 22 по 24 апреля
23:40 (250 р.)
Мираж СинемаКинозал №5
c 22 по 25 апреля
17:45 (300 р.)
22:20 (300 р.)
ГалактикаЗал 2
c 22 по 25 апреля
12:35 (от 400 Р)
c 26 по 28 апреля
12:35 (от 350 Р)
ГалактикаЗал 4
c 22 по 25 апреля
12:35 (от 400 Р)
c 26 по 28 апреля
12:35 (от 350 Р)

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