Нечестивые
Режиссер:Эван Спилиотопулос
Жанры: Ужасы.
Жанры: Ужасы.
После видения Девы Марии девушка Элис обретает способность исцеления больных. Слухи о творимых ею чудесах привлекают огромное количество людей со всех концов света. Среди них — скандальный журналист, который надеется с помощью сенсации спасти свою карьеру. Ему предстоит выяснить, является ли происходящее божественным провидением или Алисой управляют зловещие силы.
Продолжительность:99 мин
Сценарий:Эван Спилиотопулос, Джеймс Херберт
В ролях:Джеффри Дин Морган, Крикет Браун, Кэри Элвес, Уильям Сэдлер, Кэтрин Аселтон, Диого Моргадо, Кристин Адамс, Marina Mazepa, Дэнни Корбо, Гизела Чипе
Музыка:Джозеф Бишара
В ролях:Джеффри Дин Морган, Крикет Браун, Кэри Элвес, Уильям Сэдлер, Кэтрин Аселтон, Диого Моргадо, Кристин Адамс, Marina Mazepa, Дэнни Корбо, Гизела Чипе
Музыка:Джозеф Бишара
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:22 апреля 2021
Ограничения:18+
Дата релиза:22 апреля 2021
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