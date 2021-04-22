Нечестивые

Режиссер: Эван Спилиотопулос

Жанры: Ужасы.

После видения Девы Марии девушка Элис обретает способность исцеления больных. Слухи о творимых ею чудесах привлекают огромное количество людей со всех концов света. Среди них — скандальный журналист, который надеется с помощью сенсации спасти свою карьеру. Ему предстоит выяснить, является ли происходящее божественным провидением или Алисой управляют зловещие силы.

Продолжительность: 99 мин

Сценарий: Эван Спилиотопулос, Джеймс Херберт

В ролях: Джеффри Дин Морган, Крикет Браун, Кэри Элвес, Уильям Сэдлер, Кэтрин Аселтон, Диого Моргадо, Кристин Адамс, Marina Mazepa, Дэнни Корбо, Гизела Чипе

Музыка: Джозеф Бишара