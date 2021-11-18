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Небо

Режиссер:Игорь Копылов
Жанры: Боевик, Драма, Биография.

Подполковник Сошников и капитан Муравьев — два разных характера, две разные судьбы, которым суждено будет сойтись на военной базе Хмеймим. Во время боевого вылета самолет Сошникова был сбит турецким истребителем. Это событие освещали все мировые СМИ, а за ходом спасательной операции следила вся Россия.

Продолжительность:110 мин
Сценарий:Игорь Копылов
В ролях:Игорь Петренко, Иван Батарев, Сергей Губанов, Мария Миронова, Илья Носков, Николай Козак Дмитрий Власкин, Сергей Жарков, Дмитрий Блохин, Григорий Некрасов
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:18 ноября 2021
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Мираж СинемаКинозал №5
c 18 по 21 ноября
22:15 (300)
c 22 по 24 ноября
22:15 (250)
ГалактикаЗал 2
c 20 по 21 ноября
15:05 (300)
c 22 по 24 ноября
22:35 (300)
ГалактикаЗал 3
21 ноября
20:35 (350)
c 22 по 24 ноября
18:10 (300)
Мираж СинемаКинозал №1
21 ноября
19:50 (300)
c 22 по 24 ноября
14:15 (200)
19:50 (250)
ГалактикаЗал 1
21 ноября
18:45 (350)
22 ноября
20:10 (300)
23 ноября
20:10 (300)
24 ноября
20:10 (300)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
21 ноября
16:30 (400)
c 22 по 24 ноября
11:30 (200)
16:30 (300)

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