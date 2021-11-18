Небо

Режиссер: Игорь Копылов

Жанры: Боевик, Драма, Биография.

Подполковник Сошников и капитан Муравьев — два разных характера, две разные судьбы, которым суждено будет сойтись на военной базе Хмеймим. Во время боевого вылета самолет Сошникова был сбит турецким истребителем. Это событие освещали все мировые СМИ, а за ходом спасательной операции следила вся Россия.

Продолжительность: 110 мин

Сценарий: Игорь Копылов

В ролях: Игорь Петренко, Иван Батарев, Сергей Губанов, Мария Миронова, Илья Носков, Николай Козак Дмитрий Власкин, Сергей Жарков, Дмитрий Блохин, Григорий Некрасов

