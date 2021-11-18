Небо
Режиссер:Игорь Копылов
Жанры: Боевик, Драма, Биография.
Жанры: Боевик, Драма, Биография.
Подполковник Сошников и капитан Муравьев — два разных характера, две разные судьбы, которым суждено будет сойтись на военной базе Хмеймим. Во время боевого вылета самолет Сошникова был сбит турецким истребителем. Это событие освещали все мировые СМИ, а за ходом спасательной операции следила вся Россия.
Продолжительность:110 мин
Сценарий:Игорь Копылов
В ролях:Игорь Петренко, Иван Батарев, Сергей Губанов, Мария Миронова, Илья Носков, Николай Козак Дмитрий Власкин, Сергей Жарков, Дмитрий Блохин, Григорий Некрасов
В ролях:Игорь Петренко, Иван Батарев, Сергей Губанов, Мария Миронова, Илья Носков, Николай Козак Дмитрий Власкин, Сергей Жарков, Дмитрий Блохин, Григорий Некрасов
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:18 ноября 2021
Ограничения:12+
Дата релиза:18 ноября 2021
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