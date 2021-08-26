Небесный замок Лапута (1986)
Режиссер:Хаяо Миядзаки
Жанры: Фантастика, Фэнтези, Приключения, Анимация, Семейный.
Жанры: Фантастика, Фэнтези, Приключения, Анимация, Семейный.
Альтернативная реальность, соответствующая началу XX века. В руках девочки по имени Сита находится Летающий Камень. За ним охотятся агенты правительства и пираты, потому что Камень представляет огромную ценность. Пытаясь скрыться от преследователей, Сита встречает Падзу, своего ровесника, работающего в шахтерском городке. Вместе дети выясняют, что Камень – ключ к таинственному летающему острову Лапута.
Продолжительность:125 мин
Сценарий:Хаяо Миядзаки, Джонатан Свифт
В ролях:Кэйко Ёкодзава, Маюми Танака, Сукэкиё Камэяма, Котоэ Хацуи, Ёсито Ясухара, Минори Тэрада, Такудзо Камияма, Итиро Нагаи, Фудзио Токита, Хироси Ито
Музыка:Дзё Хисаиси
В ролях:Кэйко Ёкодзава, Маюми Танака, Сукэкиё Камэяма, Котоэ Хацуи, Ёсито Ясухара, Минори Тэрада, Такудзо Камияма, Итиро Нагаи, Фудзио Токита, Хироси Ито
Музыка:Дзё Хисаиси
Производство:Япония
Ограничения:12+
Дата релиза:26 августа 2021
Ограничения:12+
Дата релиза:26 августа 2021
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