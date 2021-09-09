Небесная команда

Режиссер: Владимир Алеников

Жанры: Драма, Биография, Спорт.

Пока живут фанаты, надежда не умрет… Они — болельщики хоккейного «Локомотива» из Ярославля. Люди, навсегда преданные клубу. Жены хоккеистов, сотрудники стадиона, молодые спортсмены и ветераны фан-движения, которые запевают на трибунах несколько десятков лет. В честь открытия нового сезона Континентальной хоккейной лиги армия поклонников «Локомотива» отправляется в Минск, на первый матч турнира, чтобы поддержать команду. Никто из них не знает, что эта поездка навсегда изменит жизнь каждого, а трагедия, которая случится с «Локомотивом» разделит спортивный мир на «до» и «после».

Сценарий: Владимир Алеников

В ролях: Антон Рогачев, Кристина Корбут, Никита Волков, Алексей Гуськов, Ирина Розанова, Сергей Баталов, Андрей Мерзликин, Янина Третьякова, Марианна Васильева, Ксения Утехина

Музыка: Ярослав Тимофеев