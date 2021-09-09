Небесная команда
Режиссер:Владимир Алеников
Жанры: Драма, Биография, Спорт.
Жанры: Драма, Биография, Спорт.
Пока живут фанаты, надежда не умрет… Они — болельщики хоккейного «Локомотива» из Ярославля. Люди, навсегда преданные клубу. Жены хоккеистов, сотрудники стадиона, молодые спортсмены и ветераны фан-движения, которые запевают на трибунах несколько десятков лет. В честь открытия нового сезона Континентальной хоккейной лиги армия поклонников «Локомотива» отправляется в Минск, на первый матч турнира, чтобы поддержать команду. Никто из них не знает, что эта поездка навсегда изменит жизнь каждого, а трагедия, которая случится с «Локомотивом» разделит спортивный мир на «до» и «после».
Сценарий:Владимир Алеников
В ролях:Антон Рогачев, Кристина Корбут, Никита Волков, Алексей Гуськов, Ирина Розанова, Сергей Баталов, Андрей Мерзликин, Янина Третьякова, Марианна Васильева, Ксения Утехина
Музыка:Ярослав Тимофеев
В ролях:Антон Рогачев, Кристина Корбут, Никита Волков, Алексей Гуськов, Ирина Розанова, Сергей Баталов, Андрей Мерзликин, Янина Третьякова, Марианна Васильева, Ксения Утехина
Музыка:Ярослав Тимофеев
Производство:Россия, Беларусь
Ограничения:12+
Дата релиза:09 сентября 2021
Ограничения:12+
Дата релиза:09 сентября 2021
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