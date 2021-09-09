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Небесная команда

Режиссер:Владимир Алеников
Жанры: Драма, Биография, Спорт.

Пока живут фанаты, надежда не умрет… Они — болельщики хоккейного «Локомотива» из Ярославля. Люди, навсегда преданные клубу. Жены хоккеистов, сотрудники стадиона, молодые спортсмены и ветераны фан-движения, которые запевают на трибунах несколько десятков лет. В честь открытия нового сезона Континентальной хоккейной лиги армия поклонников «Локомотива» отправляется в Минск, на первый матч турнира, чтобы поддержать команду. Никто из них не знает, что эта поездка навсегда изменит жизнь каждого, а трагедия, которая случится с «Локомотивом» разделит спортивный мир на «до» и «после».

Сценарий:Владимир Алеников
В ролях:Антон Рогачев, Кристина Корбут, Никита Волков, Алексей Гуськов, Ирина Розанова, Сергей Баталов, Андрей Мерзликин, Янина Третьякова, Марианна Васильева, Ксения Утехина
Музыка:Ярослав Тимофеев
Производство:Россия, Беларусь
Ограничения:12+
Дата релиза:09 сентября 2021
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Кронверк Синема ФорумКинозал № 1
c 9 по 10 сентября
22:40 (от 130 р.)
11 сентября
22:05 (от 160 р.)
12 сентября
21:20 (от 160 р.)
14 сентября
21:20 (от 150 р.)
15 сентября
21:20 (от 130 р.)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
c 9 по 10 сентября
18:30 (от 130 р.)
11 сентября
18:30 (от 160 р.)
13 сентября
18:25 (от 130 р.)
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12 сентября
16:55 (от 160 р.)
13 сентября
21:45 (от 130 р.)
14 сентября
16:55 (от 150 р.)
15 сентября
16:55 (от 130 р.)

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