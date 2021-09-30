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Не время умирать

Режиссер:Кэри Дзёдзи Фукунага
Жанры: Боевик, Триллер, Приключения.

Джеймс Бонд оставил оперативную службу и наслаждается спокойной жизнью на Ямайке. Все меняется, когда на острове появляется его старый друг Феликс Лейтер из ЦРУ с просьбой о помощи. Миссия по спасению похищенного ученого оказывается опаснее, чем предполагалось изначально. Бонд попадает в ловушку к таинственному злодею, вооруженному опасным технологическим оружием.

Продолжительность:163 мин
Сценарий:Нил Пёрвис, Роберт Уэйд, Кэри Дзёдзи Фукунага
В ролях:Дэниэл Крэйг, Рами Малек, Леа Сейду, Лашана Линч, Бен Уишоу, Наоми Харрис, Билли Магнуссен, Ана де Армас, Кристоф Вальц, Рэйф Файнс
Музыка:Ханс Циммер
Производство:Великобритания, США
Ограничения:+12
Дата релиза:30 сентября 2021
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Кронверк Синема ФорумКинозал № 3
c 30 сентября по 1 октября
00:30 (от 130 р.)
c 1 по 2 октября
00:30 (от 130 р.)
c 2 по 3 октября
00:30 (от 160 р.)
3 октября
21:10 (от 160 р.)
4 октября
21:10 (от 150 р.)
5 октября
21:10 (от 150 р.)
6 октября
21:10 (от 150 р.)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
c 30 сентября по 1 октября
00:30 (от 130 р.)
c 1 по 2 октября
00:30 (от 130 р.)
c 2 по 3 октября
00:30 (от 160 р.)
3 октября
21:10 (от 160 р.)
4 октября
21:10 (от 150 р.)
5 октября
21:10 (от 150 р.)
6 октября
21:10 (от 150 р.)

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