Не время умирать

Режиссер: Кэри Дзёдзи Фукунага

Жанры: Боевик, Триллер, Приключения.

Джеймс Бонд оставил оперативную службу и наслаждается спокойной жизнью на Ямайке. Все меняется, когда на острове появляется его старый друг Феликс Лейтер из ЦРУ с просьбой о помощи. Миссия по спасению похищенного ученого оказывается опаснее, чем предполагалось изначально. Бонд попадает в ловушку к таинственному злодею, вооруженному опасным технологическим оружием.

Продолжительность: 163 мин

Сценарий: Нил Пёрвис, Роберт Уэйд, Кэри Дзёдзи Фукунага

В ролях: Дэниэл Крэйг, Рами Малек, Леа Сейду, Лашана Линч, Бен Уишоу, Наоми Харрис, Билли Магнуссен, Ана де Армас, Кристоф Вальц, Рэйф Файнс

Музыка: Ханс Циммер